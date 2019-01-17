「太空來的小精靈傑作」　美國緬因州河面驚現罕見奇景

美國緬因州（Maine）韋斯保克市（Westbrook）普利桑普斯科特河（Presumpscot River）近日出現一個罕見奇觀，河面上竟漂浮着一個巨型「冰盤」（ice disk）不斷逆時針旋轉，猶如外星人的不明飛行物體（UFO）降落河中，引發網民熱議。

一個直徑近百公尺的巨型冰盤漂浮在河面上。（AP）

河上巨型冰盤奇觀吸引許多人圍觀和拍照，當地居民貝塔斯曼（Doug Bertlesman）說：「那就像麥田圓圈！它看上去很不尋常，實在罕見！」有網民稱它做「冰凍版麥田圓圈」，又開玩笑指這是「太空來的小精靈」的傑作，還有人形容為「冰月亮」，甚至是UFO降落的地方。

然而奇景雖罕見，但畢竟只是自然現象。科學家解釋，冰盤常常出現在河道轉彎處，當大堆半融的雪或碎冰流經轉彎處的漩渦，受水流影響順勢旋轉，漸漸積極成圓形冰盤。

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有可能獲確認歷來最大冰盤

美國陸軍工程部（U.S. Army Corps of Engineers）所屬的寒區研究與工程實驗室（Cold Regions Research and Engineering Laboratory）河冰水力學家戴利（Steven Daly）指出，全美國每年都會出現一至兩份關於旋轉冰盤的報告，只是通常不會有這麼大。

據報，有紀錄以來最大的冰盤直徑達160英尺（約48.7米），是在1987年出現在瑞典的皮特河（Pite River）。韋斯保克市官方估計，這次出現的冰盤直徑大約300英尺（約91米）；加州理工學院（California Institute of Technology）物理學教授利布雷希特（Kenneth G. Libbrecht）謂，一般冰盤的直徑大約在20至30英尺（約6至9米）之間，今次這個最終有可能獲確認打破世界紀錄。