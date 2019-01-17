國際先生參賽者陸續亮相　香港代表25歲健身教練好有暖男feel

一年一度，國際先生（Mister International）選舉來到第13屆，全球各地最養眼俊男，將於2月在菲律賓馬尼拉比賽場館現身。今年代表香港的是任職健身教練的關偉健（Waikin Kwan），被指外貌甚有「韓國Oppa」的味道，不過25歲的他或會遇上勁敵，皆因其他國家代表亦同樣高質！

香港代表關偉健（Waikin Kwan）身材健碩，是一名健身教練及模特兒。（fb「Mister International Hong Kong - 國際先生香港代表」圖片）

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國際先生選舉2006年在新加坡首次舉行，上屆冠軍則由23歲的韓國大學生李承煥奪得。香港自2016年起亦有派代表出賽，上屆代表、職業排球員李文星則於16強止步。

本年度的國際先生比賽將於下月24日馬尼拉舉行，各地陸續公布參賽代表，而經過幾輪試鏡後，香港則選擇25歲的偉健代表出賽。偉健身高184厘米，身材完全不輸蝕，而且一雙矇豬眼加上笑容燦爛，甚有暖男感覺，除了是健身教練，亦是一名模特兒。偉健去年宣布將會參加今屆國際先生選舉時表示，對自己來說絕對是一個巨大的挑戰，估計將面臨許多艱難的工作，「但為什麼不放棄？因為我們只活一次，是時候盡我所能發光發亮了」。

日本代表、22歲的商業管理學生Tsuyoshi Takimura亦相當高質。（ig「tsuyoshi_takimura」圖片）

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至於其他地區參賽者亦同樣高質，包括日本代表、22歲的商業管理學生Tsuyoshi Takimura，29歲韓國消防員Dae Woong Hwang及24歲的美國代表Nicolas Santos等。

去屆冠軍由23歲的韓國大學生李承煥奪得。（fb「OfficialMisterInternational」圖片）