【家居百科】智能廁板冬天暖笠笠　選購要留意2大功能

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 智能廁板或智能座廁相信大家無用過都聽過，常見於日本大型商場、五星級酒店。冬天半夜用時真係好享受，暖笠笠坐得舒服。夏天又可以直接用水洗重要部位，唔再醃住同痕癢。如果想係屋企都有同樣享受，不妨考慮智能廁板。

智能廁板大家在日本旅遊時便見到得，原來在香港也一樣可以安裝使用。（GettyImages/視覺中國）

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安裝智能廁板有咩好？集恆溫、清洗、吹乾等功能於一身嘅智能廁板，全屋裝修或者直接加安裝都可以，唔受排污喉管限制，係入門嘅升級選擇 。而且使用簡單，特別適合屋企有孕婦，老人家或有行動不便嘅人士。香港夏天又熱又焗，洗得乾淨可以減少皮膚敏感發炎嘅機會。

現時市面上智能廁板牌子種類多，佢哋無論係款式或者功能上都大同小異，喺選擇購買上多少會有困難，到底有啲咩功能需要留意呢？相信大家都有好多疑問，裝修佬話你知。

部分智能廁板有兩個獨立噴嘴，提高衛生程度。圖為一個美國品牌出品的智能廁板。（作者提供）

1) 選擇獨立噴嘴

現時市面上智能廁板都會具有一條移動式噴嘴噴暖水清洗下身，但人體結構上男女有別，使用上多少會有差別。最好選擇有獨立分開兩條噴嘴設計，除咗基本臀部清洗之外，加有特別針對女性清洗噴嘴，避免交叉感染。

擔心會有衛生問題？放心，噴嘴係每次使用前都會先自行清潔。加埋防護檔板避免尿漬、污漬彈入，沖得乾淨之餘更保障衛生。

另外有廁板設有抗菌功能，買家可以留意圖中的標誌。圖為日本製智能廁板。（作者提供）

2) 抗菌暖板

智能廁板除咗清洗功能之外，最吸引人嘅莫過於係暖板功能！冬天使用真係勁窩心。智能廁板會配合人體溫度令廁板保持於27°至36°之間，但潮濕溫暖嘅廁所環境容易滋生唔同嘅細菌及大腸桿菌，有見及此，坊間已經研發到將抗菌技術融入到廁板當中。可以留意廁板上有無抗菌製品技術協會SIAA嘅抗菌驗證。

如要安裝智能廁板，需要留意數個距離。（作者提供）

智能廁板應該點揀？

留意返每個座廁嘅長短尺寸不同，揀選前可以自己度下座廁3個距離，如果符合到智能廁板規格要求，咁基本上有8成配合到 。

睇到呢度相信大家已經對智能廁板已經有一定嘅了解，咁日後揀選嘅時候就容易得多啦。溫馨提示：留意係香港買行貨智能廁板時候可以問店員有無安裝師傅可以轉介，水電等問題可以由安裝師傅處理。

其他常見問題

問：點解智能廁板的坐圈size，通常都好細？

答：因為智能廁板要預留空間收藏發熱線，令大家冬天時坐得舒適。

問：用咗智能座廁/廁板仲需要使用廁紙嗎？

答：唔需要。多個硏究報告中，廁紙係生產過程中可能已經受到汚染，係潮濕嘅廁所環境中容易滋生細菌，如果品質較差嘅廁紙可能情況更惡劣。所以做用智能座廁/廁板，水洗完直接吹乾，係衛生上比廁紙更佳，對老人家，孕婦或行動不便人士亦更方便。

問：一家多人使用會否變得唔衛生？

答：大多數智能座廁/廁板會係每一次使用前後都會先自行清洗噴嘴，選購時可以留意是否用抗菌物料製造，有沒有獨立噴嘴及擋板。

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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