【Blogger/Beggar】為了着數，KOL都可以扮？一招揪出真偽KOL！

近年產品的明星代言風氣已過，變為由多人追捧的KOL寫出產品和服務的試用感，向KOL的follower宣傳。但有些人美其名為「宣傳」，而以KOL的名義向商家索取免費商品和服務。這些「R着數」的行為令商家也忍不住發話，但原來當中竟然有人賣假帳號充大款？

KOL真的只是過着惹人稱羨的生活那麼簡單嗎？（gettyimage/視覺中國）

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隨着社交平台興起，愈來愈多KOL出現。這群KOL每日都會分享自己吃喝玩樂、多姿多彩的生活片段，又會上傳大量產品照片和服務，聲稱服務供應商贈送和邀請他們試用。而followers看完他們的推介，心動就會購買產品和服務。從中亦為這群KOL帶來龐大（廣告）收入。可觀的收入吸引了大量人想加入blogger行列，每日仿效KOL發佈生活片段及產品用後評論。

IG Blogger大量湧現 乞討免費服務及產品

這群新加入「blogger」，即使followers非常少，亦會要求一些公司為他們提供免費服務，以換取blogger的宣傳。很多人都開始聲稱這群ig 「blogger」是ig 「beggar」。近日，美國有一份《大西洋》的雜誌就指出，現時每日都會有大量「blogger」向商家和酒店提出免費住宿機票的要求，以得到他們在自己平台上的免費宣傳，令他們煩惱不已。其中，馬爾代夫五星級酒店「Dusit Thani」的市場策劃經理瓊斯（Kate Jones）就表示，現時每日都會收到６個以上，來自blogger希望獲得免費住宿和飲食的要求。他亦表示曾收到一個facebook只有600個朋友的「blogger」要求酒店提供七日的免費住宿給他。

點擊率某程度上決定了該KOL的收入（《跳躍生命線》劇照）

網站助你找出ig 真blogger

事實上，商家要找出真ig blogger提供免費服務和產品宣傳，不是完全沒有方法。現時，市面上已經有提供不同的方法助你找出真blogger，避免浪費時間。有些網站可以根據blogger的followers的發帖密度、有沒有icon、回覆的時間以及會不會定時自動follow和unfollow一些帳號而決定該blogger是不是真blogger。

即使不是商家的我們，也可以試試輸入平時一直follow的名人甚至身邊的朋友，看一下他們有沒有買followers啊！（但謹記不要讓朋友知道你這樣做，否則……後果我不負責啊。）

現已是人人皆是KOL的時代。（《跳躍生命線》劇照）

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撰文：娛樂金魚眼

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Blogger定 Beggar?」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）