【唔好畀佢停】IG人氣第一蛋爆二創熱潮　今次到拳王泰臣被惡搞

近期於Instagram人氣持續高企的雞蛋（Egg Gang），其相片直至現時已獲4800萬人讚好，不少人乘着「雞蛋潮」二次創作，更有人將拳王泰臣（Mike Tyson）臉上最為人熟悉的紋身，完美地放在Egg Gang的相片中，令相片一度被瘋傳，連泰臣本人都多次收到相片，忍不住在Twitter上大叫「不要再傳這屎給我」。

不少人乘着「雞蛋潮」二次創作，更有人將拳王泰臣（Mike Tyson）臉上最為人熟悉的紋身，完美地放在Egg Gang的相片中。（Twitter圖片)

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神秘雞蛋Egg Gang於今月成為全球最受關注的IG用戶之一，因為其首張相片於短短10天內，成功打破美國IG紅人凱莉詹娜（Kylie Jenner）去年誕女照片的紀錄，登上IG史上最多人讚好相片的寶座。

正當大家熱烈討論Egg Gang的神秘背景，不少網民都趁着熱潮自創惡搞作品，例如把朋友或是寵物的樣子複製到雞蛋上，有人更用同樣做法，把拳王泰臣臉上的圖騰紋身印到蛋上，因為橢圓的雞蛋與泰臣的頭形相似，於是「完美重現」其頭像。

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照片被不少網民爭相瘋傳，甚至連泰臣自己都多次由朋友收到同一圖片，令他不禁在Twitter上大叫「不要再傳這屎給我（Stop sending me this shxt）」。網民見狀當然不會就此罷休，在其帖文下繼續創作，甚至把他的樣子加到雞蛋上，或是把紋身版Egg Gang貼在當年泰臣打拳賽時的照片，非常爆笑，但亦有網民留言勸道「小心被泰臣找上你」。

（Twitter、Unilad）