台會計OL瘋愛Hermès　4年虧空5800萬買800個袋　爆煲後判刑超慘

愛包成痴！歐洲自行車集團Accell在台分公司美女會計劉方婷，3年前涉嫌掏空公款2.3億元（約港幣5千8百萬元），檢方調查，劉女所得鉅款全敗在百萬台幣起跳的愛馬仕柏金包（Birkin Bag）等高檔精品，清查數量達800多件。台中地院昨依業務侵占罪判劉女有期徒刑4年8月，賠償公司1億7724萬餘元（約港幣4千5百萬元），全案仍可上訴。

劉女4年來竟盜領公司金額高達2億3千萬元（約港幣5千8百萬），贓款全購買百萬台幣愛馬仕（Hermes）、卡地亞（Cartier）、loewe等名牌，總數達800件以上等名牌精品。圖為示意圖。（Getty Images）

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台灣檢方調查，劉女在歐洲最大自行車商Accell集團擔任會計，掌管公司帳戶，月薪僅4萬5千元（約港幣1萬1千元）她4年來竟盜領公司金額高達2億3千萬元（約港幣5千8百萬元），贓款全購買百萬台幣愛馬仕（Hermes）、卡地亞（Cartier）、loewe等名牌，總數達800件以上等名牌精品，且劉女不只在百貨公司消費，網購精品也高達上億元。

公司2016年發現內部款項不足支出，清查發現公司資產被掏空，趕緊報警。劉女坦承犯行，主動退還未花完的298萬餘元（約港幣76萬元）贓款，公司變賣800多樣名牌包、精品，取回4717萬餘元（約港幣1千2百萬元）。

檢調查出，劉女從2008年11月26日起至2016年1月止，擔任荷蘭商Accell集團台灣分公司亞馳公司財務會計，負責記帳、支付貨款、薪資及製作相關財務報表等工作，卻從2009年2月起至2016年初，將公司銀行帳戶內款項共計2億3919萬餘元（約港幣6千萬元）陸續轉到自己戶口，扣除薪資和獎金384萬餘元後（約港幣98萬元），將其餘2億3535萬餘元（約港幣5千9百萬元）公款據為己有。

2013年11月至2015年10月間，劉女替廖姓丈夫支付房貸與卡費，將贓款匯入丈夫名下戶口，共計25次，總匯款275萬餘元（約港幣70萬元）。2013年2月至2015年12月間，劉女共匯款63次，總匯款1千270萬餘元（約港幣322萬元），幫廖姓小姑支付購屋款。

檢察官認為廖男、廖女涉案證據不足，依業務侵占罪將劉女提起公訴。Accell集團台灣分公司亞馳公司另提民事求償，對劉女、廖男、廖女連帶求償1億8236萬餘元（約港幣4千6百萬元）。

民事庭法官認為，廖男、廖女清楚劉女工作薪資明顯與其提供財力不符合，且廖男和廖女怎麼會對自己戶口來路不明鉅額款項不知情，認定2人應與劉女共同負擔侵權責任，扣除變賣名牌手袋等價金，昨判劉女應賠償1億7724萬餘元（約港幣4千5百萬元）、廖男連帶賠償其中175萬餘元（約港幣44萬元）、廖女應連帶賠償其中1270萬餘元（約港幣322萬元）。

台中地院日前已依業務侵占罪判劉女有期徒刑4年8月，全案仍可上訴。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】