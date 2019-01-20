買保險套都是女友付錢　台渣男偶爾幫忙買M巾卻嫌貴兼伸手要錢

所謂「講錢傷感情」，台灣有女網民近日於網上分享，指自己一向會在買日用品時，一併付款買保險套，沒有跟男友計較所用了的錢。惟女生於最近一次經期來臨時，剛好家中的衛生巾已用光，於是要求男友幫她去買，不料他買回來後不但嫌貴，還立即伸手要回錢，而且一直嘟嚷不滿女友用太多，令女友立即忍不住執行李離開，跟他一刀兩斷，直斥：「X你娘，衛生棉跟保險套都很貴好嗎？沒知識又沒常識的白痴！」許多網民都欣賞女網民夠果斷，認為男方太過小氣，「會為錢跟妳計較的這種……真的不必繼續在一起」。

台灣有女網民近日於網上分享，指男友幫她買衛生巾後不但嫌貴，還立即伸手要回錢，而且一直嘟嚷不滿女友用太多。（GettyImages）

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女網民昨日於facebook專頁「靠北男友」投稿，指自己與男友不時會有床事，由於清楚知道沒有打算要小孩，所以平常都會做好保護措施，買日用品時會衛生巾還有保險套一起買，「我從不跟他計較保險套的錢，畢竟這是雙方要使用的，也是保護好我自己」。

不過樓主指，最近一次月經來時流量比較大，而當時又沒有注意到衛生巾已經用光了，於是很尷尬地請男友先到便利店幫她購買一包日用及一包夜用衛生巾。樓主表示，男友並沒有推搪，幫她買回家，「但是就在剛剛我貼好衛生棉走出廁所的時候，他馬上跟我要了衛生棉的錢，還一直不停嚷嚷着說：『你們女生衛生棉很貴耶，一包有那麼多個有需要買到兩包嗎？一片有需要那麼快就換嗎？』」

女網民指她買日用品時會衛生巾還有保險套一起買，而且從不跟他計較保險套的錢。（GettyImages）

樓主當下被氣炸，「嗯，很好，相當棒，我立刻拿起我的行李離開他家」，她在帖文中再怒轟，「X你娘，衛生棉跟保險套都很貴好嗎？沒知識又沒常識的白痴」。

一般而言，女生經期來的時候，私處會變得悶熱潮濕。衛生巾吸收經血後很快就會成為繁殖細菌的「溫床」。若長時間不更換衛生巾，細菌會不斷滋生，嚴重更有機會引起其他婦科炎症，建議女生每2至3小時就應更換衛生巾一次，當然還要因應個人流量而作出調整，不要等它濕透才換，亦不要見經血不多而「慳番」不換。

許多網民都大讚樓主行動果斷，直斥其前男友小氣，又缺乏常識不了解女生，「一個禮拜兩包多正常啊，不然是要用到發炎哦」、「衛生棉我們至少能用1、2個小時，保險套他搞不好3秒就用完了！誰的東西比較貴？」、「結婚前第一次去老公家月經來，請他幫忙買一包就好，他買了好幾包說備着要用就有。結婚後直接買一箱，從小地方就能知道這男人能不能依靠」。

（fb專頁「靠北男友」）