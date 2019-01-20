相睇不合眼緣　內地女叫2名閨蜜到場狂食　不滿要AA制向男方潑水

男女外出吃飯，應該由其中一方請客還是AA制，這個問題經常引起爭議。內地一對男女因為相親而到火鍋店食飯，男方出於禮貌原本打算請客，但對方卻叫來了2位閨蜜同枱黐餐，男方有感被屈，於結帳時提出AA制，結果女方憤而向他潑水，雙方還幾乎打起來。

湖北男子在相親後提出請對方吃火鍋，不料對方卻叫多了2位朋友過來，使他感到不滿。（示意圖，非當事人／GettyImages／視覺中國）

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在武漢打工的王先生現年29歲，步入適婚年齡，一直都被家人催婚。王先生在上周二（15日）上午回到老家陽新，在家人的安排下與相親對象「小舒」見面。兩人約好早上在一個公園見，到了中午時，王先生已經覺得對小舒沒有什麼感覺，不過出於禮貌，還是表示想請她打邊爐。

吃火鍋期間，男子與女生都沒有太多交流，但女方不停在點菜。（示意圖，非當事人／GettyImages／視覺中國）

吃飯之前，王先生向小舒坦白，說自己對她沒有什麼感覺，而小舒亦回應稱，對王先生沒有感覺。就在此時，小舒收到好友的電話，說她們就在附近，她沒有問過王先生就讓2位朋友過來一起打邊爐。在小舒的朋友到達火鍋店之前，她已經叫了不少菜，朋友到達之後，她點了更多的菜，使王先生覺得很不受尊重。吃飯期間，小王亦覺得很沒意思，因為他與小舒再沒有什麼交流，不過小舒跟朋友卻談得十分開心。

雙方因為付款的問題而幾乎大打出手，最後約300元的帳單由兩人各付一半便離開。（GettyImages/視覺中國）

到了結帳的時候，氣氛就變得更差了。有火鍋店員工表示，當時男方提出AA制，但女方卻覺得他太小氣，於是向他潑水，幸好水不是太熱，所以沒有大問題，但最後雙方鬧得幾乎打了起來。員工見情況不妙，便立即請經理過來調解，最後雙方各付一半300多元的帳單後離開。

網民認為男女雙方都有問題，男方既然覺得沒有感覺就不需請對方吃飯，女方沒有感覺，亦不應該叫朋友一起來「黐餐」，斥責這種行為實在是太不要臉。

（北青網）