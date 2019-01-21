印度「賤民」鄰居嫌「不純潔」　不少年赤腳推單車5公里葬母

印度種姓制度根深蒂固，「賤民」 （Dalit）（按種姓制度劃分為最低下族群的人士）天生不平等，備受歧視，雖然當局在上世紀五十年代已永久廢除種姓制度，但在印度一些偏遠地區仍然揮之不去，17歲青年薩洛治（Saroj）就是其中一名受害者。

住在印度東部奧里薩邦（Odisha）一條小村莊的薩洛治被拍到拖著緩慢的腳步推著單車，赤腳走在滿是碎石的路上，被問到單車上載著的是甚麼，他低聲地說：「我的媽媽」。

據稱，薩洛治的父親在十多年前去世，45歲母親贊妮姬（Janaki Sinhania）因為被滾油弄傷致感染，日前在取水時不幸摔倒猝死，遺下女兒及兒子薩洛治。為了安葬母親，薩洛治拍門尋求鄰居幫忙將遺體送去火化，但由於種姓制度，他們被視為「不純潔」，無人願意伸出援手，於是薩洛治只好把母親遺體由頭到腳包好，放上單車，獨自推去5公里外的森林安葬。

印度種姓制度把人分為四個階級，傳統上，印度賤民階層是「不可接觸」（Untouchable）的，在工作、飲食以至婚姻都受到限制。他們被視為「不純潔」，被放逐到社會的邊緣，是備受被排斥而貧困的一群。儘管有法律保護，但「賤民」受到歧視依舊普遍，通常缺乏受教育和其他發展機會，現時印度約有二億多人屬「賤民」階層。

