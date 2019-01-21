皇室女騎兵借醉猥褻男同袍　事後僅被口頭警告　男兵質疑性別不公

英國皇家近衛騎兵（Household Cavalry）爆出一名女兵性騷擾男士兵事件，上周日（13日）女兵飲醉後走入警衛室，試圖親吻男兵，又在他身上摩擦，令男兵疾呼求救。事後，軍官警告女兵，如果再犯可能會被解僱，惟受害人不滿只是從輕處理，質疑對方是女性才如此寬大處理。

25歲的女兵霍姆斯飲醉後竟走入警衛室，試圖親吻男兵，又在他身上摩擦，令男兵疾呼求救。（網上圖片）

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25歲的女兵霍姆斯（Corrie-Alice Holmes）13日凌晨和朋友飲到酩酊大醉後，返回離溫莎堡約一公里的軍營，她在軍營入口處的警衛室，要求找一名男性士兵，警衛注意到霍姆斯有飲酒，於是拒絕，但霍姆斯另一個入口潛入了警衛室。

該名受害的男兵當時躺在警衛室的床上，霍姆斯靠在他身上，將雙臂放在男兵的身旁，如把他釘住，男兵要求霍姆斯離開，但她不肯走，男兵走到外面求救，但霍姆斯仍試圖親吻他，又用身體摩擦他，最後，要由指揮官將霍姆斯拉走。

事後指揮官羅傑斯少校開始調查事件，最終決定向霍姆斯作出口頭警告，若再犯將會被革職。不過，不少男兵為此感到不滿，認為如果霍姆斯是男性不可能得到如此寬容的處理，有高層人員更要求受害男兵不要再投訴，警告他「案件將跟隨他整個職業生涯，他會是一個投訴被女人性騷擾的男人」。而受害男兵也準備無奈接受有關的裁決。

霍姆斯屬於英國皇家近衛騎兵。（Household Cavalry fb圖片）

軍方發言人表示，「對人員的行為有很高的要求，不論是執勤時段或是下班休息時間，會認真處理相關投訴。」

2017年11月一名男兵被指性侵一名女性人員，男兵辯稱是意外碰到對方的胸部，男兵被判入獄9個月，顯示男女之間在處罰上的差異。

（綜合）