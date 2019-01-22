【樓奴】加婦奇招賣千萬豪宅　辦徵文比賽報名費$150望7萬人參加

坐擁山脈全景、有池塘、酒窖、3層式3850呎的鄉村湖畔豪宅，很想要吧！機會嚟啦飛雲！加拿大一名婦人半年前以170萬加元（約1001萬港元）放售這幢獨立豪宅，但一直無人問津，靈機一觸下決定向舊電影《鐵漢小廚》（The Spitfire Grill）抄橋，改為以徵文比賽奇招賣樓。參加者只需付25加元（約148港元）報名費，再寫一篇短文，便有機會贏得豪宅。屋主期望比賽的報名費抵得上豪宅格價，即要有逾6.8萬人參加，而如果報名人數不足6萬，或者徵文期間豪宅已有買家，屋主有權取消比賽，並會退回報名費。

加國婦人舉辦寫作比賽，參賽者只需要支付25加元（約148港元），並以書信形式回答一條簡單的問題，便有機會贏得她該幢位於加拿大亞伯達省卡爾加里的豪宅。（Royal LePage 網上圖片）

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欲以徵文比賽形式出售的豪宅位於亞伯達省的卡爾加里市以南約65公里，一個叫「Millarville」的小鄉村，佔地1英畝（約3850呎），包括一個池塘和一個酒窖，屋內有3層，並有3間睡房。豪宅女主人瓦格納（Alla Wagner ）從事圖書館理及翻譯工作，她指這棟房子裏有她和家人幸福生活的無價回憶，「我喜歡看成群的鵝和鴨子在池塘暢泳、看遼闊的天空、繁星點點的夜晚、野生的動植物，以及被積雪覆蓋的群山景色」，但她於去年6月遇上意外，背部嚴重受傷，不宜再居於大宅內，故決定把房子出售，可惜半年來未能覓到買家。

瓦格納其後決定向1996年上演的電影《鐵漢小廚》抄橋，改以徵文形式賣樓，參賽者要支付25加元（約148港元）報名費，再以書信形式創作350字以內的作品，回答問題：「為什麼搬到這個夢想中的湖畔豪宅可以改變你的生活？」（Why would moving to this lakefront dream home change your life?），為期3個月的徵文會到4月截止。瓦格納會抽出具潛質的作品，再讓公眾投票，選出500強，會交由獨立評審小組評審，最終獲勝者可得到豪宅。

屋內裝修豪華，坐擁山脈的全景，附池塘及酒窖。（Royal LePage 網上圖片）

以170萬加元計算，參賽者需達6.8萬人，如果最終參賽人數不足6萬，瓦格納中途死亡或大宅已成功放售，主辦方有權取消比賽，並退回報名費。

徵文比賽看來像是「以小博大」，但有網民批評瓦格納不切實際，指她沒可能一個人看完逾6萬份作品，又指她想從參加費中謀利，更加是一邊收報名費，一邊繼續放售豪宅，最終可能取消比賽。不過亦有網民向好的方面看，指最終可成就啟發人心的故事。

屋內裝修豪華，坐擁山脈的全景，附池塘及酒窖。（Royal LePage 網上圖片）

事實上，瓦格納不是首位提出這種比賽的人，2016年有一家人曾舉辦了類似活動，當時欲出售一間旅館，但因參賽者不足8000人，比賽最終取消。

（BBC、Facebook）