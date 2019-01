機會嚟啦樓奴！加國婦辦寫作比賽　贏就送湖畔豪宅　但隨時取消？

坐擁山脈全景、有池塘、酒窖、3層式3850呎的鄉村湖畔豪宅,很想要吧!機會嚟啦飛雲!近日有加國婦人舉辦寫作比賽,參賽者只需要支付25加元(約118港元),並以書信形式回答一條簡單的問題,便有機會贏得她該幢位於加拿大亞伯達省卡爾加里的豪宅,價值約170萬加元(約1001萬港元)。惟屋主指,如果參賽者不足6萬人,或入場費未能抵銷屋價的話,就有權取消比賽。

加國婦人舉辦寫作比賽,參賽者只需要支付25加元(約118港元),並以書信形式回答一條簡單的問題,便有機會贏得她該幢位於加拿大亞伯達省卡爾加里的豪宅。(Royal LePage 網上圖片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據英國廣播公司報道,加拿大一名婦人近日舉行寫作比賽,而獎品正是她擁有的一間豪宅,震驚不少網民。豪宅位於亞伯達省的卡爾加里市以南約65公里一個叫「Millarville」的小鄉村。宅第佔地1英畝(約3850呎),包括一個池塘和一個酒窖,屋內有3層,有3個睡房。

豪宅女主人瓦格納(Alla Wagner )指這棟房子裏有她和家人幸福生活的無價回憶,「我喜歡看成群的鵝和鴨子在池塘暢泳、看遼闊的天空、繁星點點的夜晚、野生的動植物,以及被積雪覆蓋的群山景色」,但由於自己健康狀況不佳,故決定拿房子出來作獎品。

屋內裝修豪華,坐擁山脈的全景,附池塘及酒窖。(Royal LePage 網上圖片)

+ 41 + 40 + 39

參賽者要先支付25加元(約118港元)的參加費,再以書信形式創作350字以內的作品,回答問題:「為什麼搬到這個夢想中的湖畔豪宅可以改變你的生活?」(Why would moving to this lakefront dream home change your life?)比賽由今日起到4月截止,她先會抽出具潛質的作品,再讓公眾投票,選出500強,然後再由獨立評審小組評審,選出最終的獲勝者。

不過如果參賽者不足6萬人,或入場費加起來又不夠170萬加元(約1001萬港元),或是中途她已經死亡或把大宅放售,瓦格納就可以隨時取消比賽。

雖然活動表面看起來像「大贈送」,但有網民亦批瓦格納不切實際,指她沒可能一個人看光6萬人的作品,又指她其實想從入場費謀利,沒有人保證她是否在收入場費同時將單位放售,再取消比賽。不過亦有網民向好的方面看,指她可能真的想看到啟發人心的故事。

而事實上她不是首個提出這種比賽的人,在2016年有一家人舉辦了類似活動,惟參賽者不足8000人,比賽被迫中止。

(BBC、Facebook)