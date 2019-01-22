機會嚟啦樓奴！加國婦辦寫作比賽　贏就送湖畔豪宅　但隨時取消？

坐擁山脈全景、有池塘、酒窖、3層式3850呎的鄉村湖畔豪宅，很想要吧！機會嚟啦飛雲！近日有加國婦人舉辦寫作比賽，參賽者只需要支付25加元（約118港元），並以書信形式回答一條簡單的問題，便有機會贏得她該幢位於加拿大亞伯達省卡爾加里的豪宅，價值約170萬加元（約1001萬港元）。惟屋主指，如果參賽者不足6萬人，或入場費未能抵銷屋價的話，就有權取消比賽。

加國婦人舉辦寫作比賽，參賽者只需要支付25加元（約118港元），並以書信形式回答一條簡單的問題，便有機會贏得她該幢位於加拿大亞伯達省卡爾加里的豪宅。（Royal LePage 網上圖片）

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據英國廣播公司報道，加拿大一名婦人近日舉行寫作比賽，而獎品正是她擁有的一間豪宅，震驚不少網民。豪宅位於亞伯達省的卡爾加里市以南約65公里一個叫「Millarville」的小鄉村。宅第佔地1英畝（約3850呎），包括一個池塘和一個酒窖，屋內有3層，有3個睡房。

豪宅女主人瓦格納（Alla Wagner ）指這棟房子裏有她和家人幸福生活的無價回憶，「我喜歡看成群的鵝和鴨子在池塘暢泳、看遼闊的天空、繁星點點的夜晚、野生的動植物，以及被積雪覆蓋的群山景色」，但由於自己健康狀況不佳，故決定拿房子出來作獎品。

屋內裝修豪華，坐擁山脈的全景，附池塘及酒窖。（Royal LePage 網上圖片）

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參賽者要先支付25加元（約118港元）的參加費，再以書信形式創作350字以內的作品，回答問題：「為什麼搬到這個夢想中的湖畔豪宅可以改變你的生活？」（Why would moving to this lakefront dream home change your life?）比賽由今日起到4月截止，她先會抽出具潛質的作品，再讓公眾投票，選出500強，然後再由獨立評審小組評審，選出最終的獲勝者。

不過如果參賽者不足6萬人，或入場費加起來又不夠170萬加元（約1001萬港元），或是中途她已經死亡或把大宅放售，瓦格納就可以隨時取消比賽。

雖然活動表面看起來像「大贈送」，但有網民亦批瓦格納不切實際，指她沒可能一個人看光6萬人的作品，又指她其實想從入場費謀利，沒有人保證她是否在收入場費同時將單位放售，再取消比賽。不過亦有網民向好的方面看，指她可能真的想看到啟發人心的故事。

而事實上她不是首個提出這種比賽的人，在2016年有一家人舉辦了類似活動，惟參賽者不足8000人，比賽被迫中止。

（BBC、Facebook）