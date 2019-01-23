沖幾多奶都飲唔晒　台新手媽媽崩潰：為什麼每次都是剩30c.c.？

對各位新手媽媽而言，初生嬰兒食量只要稍為改變，就會擔心他們可能吃不飽，而近日一名台灣新手媽媽，就在網上提出一個「千古難題」，結果引起大批媽媽網民共鳴，紛紛分享自己的類似經歷。台媽稱家中一對龍鳳胎姊弟，每次用奶瓶喝奶後，無論泡多少都總會喝剩30cc奶，令她相當無語，坦言「30cc喝完就會拉肚子嗎」，還是「這30cc喝完奶瓶會爆炸」？

日前一名台灣新手媽媽發文表示，家中一對龍鳳胎姊弟每次用奶瓶喝奶後，無論泡多少都總會喝剩30c.c.奶，令她相當困惑。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該名充滿疑問的新媽媽，日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，笑言覺得「嬰兒奶有鬼～不然為什麼每次都是剩30c.c.？」從她上載的照片所見，6個不同大小的奶瓶中，除其中一個粉紅色奶瓶被喝光外，其餘均只剩約30c.c.的奶，讓她百思不得其解，無奈問道「30c.c.喝完就會拉肚子嗎？還是這30c.c.喝完奶瓶會爆炸」？

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結果新手媽媽的苦惱，意外引起大批媽媽網民熱議，紛紛笑指家中小孩有同樣問題，「不管泡多少，就是一定會剩30c.c.」、「泡60剩30，90剩30，泡120也是剩30，真的很可怕」，更大嘆這是媽媽的魔咒。雖然有媽媽曾刻意減少30c.c.奶量，但卻完全沒有用，「少泡30cc會哭鬧，多泡30c.c.⋯⋯會剩給你看」。

其間有網民就提出專業解釋，原來剩奶是因為瓶內的壓力，指物理學上，瓶子裏液體剩太少，所以重量（壓力）不夠大，小孩需用力才能把奶吸出來，「如果他不是真的那麼餓／已經半飽，內內（奶奶）剩的愈少愈難喝（技術上的），他就不喝了」，並透露如果想喝光奶，只要打開奶瓶蓋及重新鎖緊便可。

（fb群組「爆廢公社二館」）