【整頓風氣？】太韓太頹太娘唔用！　細數那些中國娛樂圈禁令

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撰文：六月的風

姑勿論抄襲之嫌 ，中國娛樂文化近期確實已走進世界各處。雖然中國娛樂市場現正處於急速成長的階段，但原來在過去無論是國家政府，或是因為某些部門或公司的自主規劃，而出現了各式各樣的禁令。這些禁令，令到藝人相當頭痛，也是其他地方的娛樂市場很少見的奇怪禁令。

（一）限韓令

第一個的禁令就是「限韓令」。不算奇怪，不過卻讓不少韓國藝人或是韓國出道的中國藝人非常「頭痕」。2016年7月底的「限韓令」，一限就限了兩年。並且波及兩地娛樂市場的發展。作為韓國國家經濟的重要支柱產業之一的文化娛樂產業，因為「限韓令」，而受到一定的影響。當時，中國廣電總局禁止播出韓國電視劇、韓國電影、綜藝以及韓國藝人代言中國廣告，令到不少韓國大型娛樂公司股價受挫。

「限韓令」使不少當紅韓國歌手無緣與中國歌迷見面。（視覺中國）

受「限韓令」影響，韓國藝人今年紛紛轉往亞洲其他市場，包括香港和台灣。於是乎，韓國藝人在中國市場突然消失。

奇怪的是在2017年5月9日，國家新聞出版廣電總局黨組成員、副局長田進同志在總局節目會商協調會上，傳達了中央和總局關於宣傳管理的有關要求，強調要一步引導主持人樹立良好形象風範，維護好節目清朗的風氣。一個星期多，廣電總局《收聽收看日報》刊文對湖南衛視5月12日《天天向上》節目主持人大張偉頭髮挑染成暗綠色，嘉賓李誕、池子頭髮染成粉紅色或紮小辮子予以批評。原來粉色頭髮也被視為不清朗的風氣，難道是怕人看完節目後，個個跑去染頭髮嗎？實在不明白，管制思想去到這種程度，是否當大家只有小學程度的思考能力？

「限韓令」下，韓國歌手多在台灣香港舉辦演唱會。（視覺中國）

（二）頹廢不用

之後來到2018年年頭，廣電總局限娛令要求「四不用」，分別是：

對黨離心離德，品質不高尚的演員堅決不用

低俗，媚俗，惡俗的節目演員堅決不用

思想境界、格調不高的演員堅決不用

有污點、有緋聞，有道德問題的演員堅決不用

而紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）和（頹廢文化）也堅決不採用。有人認為藝人各種出軌、吸毒、插刀醜聞層出不窮，對廣大的網友尤其是青少年的身心造成了嚴重的錯誤誘導，因此有負面新聞的藝人確實應該封殺。但所謂的Hip hop、Rap，站在國際層面而言，早已不是什麼邊緣性次文化吧？紋身的全都是壞人也是多少年前的思想呢？結果不少國內rapper好不容易靠一些Hip hop節目，正要由地面走上來的時候，卻又被退回地底裏。

（三）娘娘腔不用

緊隨其後的是「禁娘炮」，曾有消息表示央視從今後各大節目、晚會將不再邀請「娘炮藝人」。透過上年的真人秀節目《偶像練習生》出道的NINE PERCENT（9%），原本敲定在中秋晚會中演出，因為這個消息一出，突然就在演出名單中被消失。當中的一位成員，朱正廷其後突然剪掉本來較長的頭髮，或許是怕被「禁娘炮」瞄準，才一改形象吧。

中國節目《偶像練習生》（微博圖片）

「娘炮」定義沒有標準，彷彿所有當紅的小鮮肉都是「娘炮」而去一概談論，藝人內心是否真的「娘」也沒人理會。不管那麼多，外表「娘」就是歪風。而去到最近這幾天，中國娛樂審查再有新禁令－男藝人戴耳環上電視全遭馬賽克，也許這亦被視為「娘」的一種。

對於中國大陸對所謂的歪風理解，真是每次都有新驚喜。難道要端正得像官員們才是三觀端正的藝人？而且每次打碼的方式也讓人發笑。把耳環打碼，把上節目的整個rapper打碼，把人家的紋身打碼等等，在其他國家，也沒見過這樣的避嫌方式，真是苦了藝人。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「中國各種奇怪的娛樂圈禁令」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）