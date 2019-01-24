台老公分5次入利市錢畀老婆　備註欄藏愛的告白　打簿仔即冧爆

2月份對已婚男人來說是個大挑戰，除了過年要花錢，緊接還有情人節！日前有台男想在新年前給老婆一個小驚喜，將1.8萬元台幣（下同·約4500港元）的利市，分5次存入老婆銀行帳戶，並在備註欄留下「愛的告白」，待她刷存摺時發現他的「甜蜜放閃」。網民笑言台男已成為所有男友與老公的公敵，但亦有不少女網民大嘆：「別人的老公總是不讓人失望！」

台灣一名老公日前將1.8萬元台幣分5次存入老婆戶口，分開在備註寫上「老」、「婆」、「我」、「愛」、「妳」5個大字。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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日前，有台男在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，慨嘆現時台灣「網絡都是打老婆虐童的，換換口味」，分享說要提早給老婆小驚喜，於是去郵局存了筆小數目當過年利是。

從照片所見，台男將1.8萬元台幣分5次存入老婆其中一個戶口，每張單存入3600元台幣，並分別在備註寫上「老」、「婆」、「我」、「愛」、「妳」5個大字，待老婆刷存摺時就發現愛的宣言。結果，台男真的打響如意算盤，老婆發現後連忙買了兩件新衣服獎勵他，放閃程度弄瞎眾多網民。

女網民紛紛大讚樓主「心思細膩」，「你應該tag全天下的老公」、「好想要老公學一下」。但有男網民就埋怨樓主做法連累其他老公，「可以肉搜樓主嗎？想逼死誰」，更笑言「樓主成了男朋友跟老公的公敵了」。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）