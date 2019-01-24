非夫婦親熱撞正4個月大女兒狂哭　　狠父大怒猛擊頭部打死親女

天理不容！東非國家馬拉威（Malawi）發生惡佈虐女致死案， 22歲男子不滿與妻子行房時，被4個月大女兒的哭聲打擾，大怒下虐打並重擊其頭部，其後與妻不顧而去，7小時後回家才報警，惟女嬰早已死亡。

有夫婦疑被嬰兒哭聲阻到「尋歡」，大怒下虐打女兒致死。此為示意圖。（GettyImages）

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據外媒報道，事件發生在東非國家馬拉威的一個小村莊Chimamba，上周五（18日）22歲男子Lazaro Banda與19歲妻子Everesi Banda在家中親熱，突然聽到4個月大女兒Tereza哭喊，他不滿被打斷與妻的歡樂時光，即時大怒狂打女兒，更擊打其頭部，及後與妻子離家到附近農場，獨留女嬰一人。

這對狠心夫婦在離家7小時後，即翌日早上才回到家中，惟已發現女兒沒有生命跡象，兩人向村長報告，再由村長報警。當地警方接報到場，證實女嬰已死亡，屍體運送至醫院驗屍。

驗屍結果顯示，女嬰死因是外力重擊頭部致死，相信兩人早知女嬰被虐打後已經死亡，仍堅持離家，目前Lazaro已被拘捕，案件正進一步調查中。

（英國《太陽報》）