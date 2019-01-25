幼稚園老師當面呻人工低　甚至向學生討錢　台媽：過年應否封利市

過年向親朋好友發利市是平常事，但應否向學校老師發利市？今日（25日）有台灣媽媽在網上發問，說幼稚園老師經常在她面前嘆人工低，甚至向孩子討錢，不知道應怎面對老師。大批網民指家長沒有義務發錢，「會養成老師對待小朋友大小眼」，但亦有人建議可送點小禮物當心意。

台灣一名家長指幼稚園老師經常嘆人工低，甚至問孩子討錢，不知應該包利市給她。（GettyImages/視覺中國）

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一名台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文表示，自己的孩子現在3歲，正在讀幼稚園，一位老師常常有意無意地提起自己薪水很少，又說自己遲到會被扣錢。

而最令家長困擾的，是這名老師甚至在她面前問孩子「你有沒有錢可以給老師？」家長遂發文指農曆新年快到，問網民她應否包利市給老師。

帖文引起網民熱烈討論，不少人直言家長沒有任何義務要給老師發利市，「你不是他老闆，沒有義務要去額外包紅包給她」、「幼稚園薪水本來就不多，當初應徵的時候早知道，嫌少還會去做嗎？」更有網民質疑老師操守有問題，「這種討好老師的心態真的要不得，如果一個好的老師，是不會接受賄絡的」、「老師跟小孩要錢，太誇張了，建議換間幼稚園讀」。

有人同情幼稚園老師薪酬待遇差，建議家長可以逢過節送一些小禮物給老師當支持，但其他網民擔心「會養成老師對待小朋友大小眼」。帖文還引來其他幼稚園老師，大感奇怪道：「這很怪耶！我做快20年了，雖然幼稚園老師薪水真的少，但也不會在家長面前這樣說啊。」另一名老師亦解釋那可能是隨口說說，「媽媽聽聽就好，不用包！」

（綜合）