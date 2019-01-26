神秘「利市」夾車頭水撥　多區車主都話收過　網民：詩經嚟嘅喂！

臨近農曆新年，又是收利市的季節。有網民於facebook上載相片，表示自己近日在元朗區泊車，取車時發現車頭的水撥竟夾着一張利市封，樓主好奇之下打開一看，竟是一張印了詩詞的白紙，令他一頭霧水。不少網民隨即留言表示，曾以相同方式收到利市封，有人更笑言：「小心畀人落降頭呀！」

該男網民於fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」發布相片，表示於24日下午時份，在元朗街邊泊車之後離去。之後回來取車時，就發現車頭的水撥夾了一利是封。（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」圖片）

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該男網民於fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」發布相片，表示於24日下午時分，在元朗街邊泊車之後離去。之後回來取車時，就發現車頭的水撥夾了一個利市封。樓主於是好奇拿上車一看，內裏竟藏着一張印了詩詞的白紙，上面印有3首詩詞，包括：《關雎》、《蒹葭》及李白的《行路難·其一》。

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更離奇的是，紙張兩旁亦印上不同人的樣貌，有網民則驚見自己的樣子亦在紙上，令事件更加撲朔迷離。該名網民向《香港01》表示，他是一位舞台劇演員，白紙上有兩張照片，正是自己與另一位演員為去年5月的舞台劇宣傳的照片，估計有人藉此盜取了相片。該網民坦言，「其實有啲驚，因為唔係好明張紙上面寫嘅野係咩意思，仲要周圍放係人哋架車上面」。

有網民表示，白紙上其中兩張照片，正是自己與另一位演員為去年5月的舞台劇宣傳的照片。（受訪者提供照片）

帖文引起熱議，樓主亦補充稱當時同車的朋友見到此利市封即感到驚恐，「佢哋鬧我做乜拎上車，仲叫我掉咗佢」。有不少司機網民亦稱，分別於九龍城、長沙灣、深水埗等地區收過同樣是不明來歷的利市封，拆開後只見內裏裝着佛經、觀音卡，一張印有文章的紙等，非常奇怪。

其他網民甚至向樓主笑言：「降頭嚟，建議你搵個高人睇睇穩陣」、「唔打得開㗎，燒咗佢啦！」亦有網民好心提醒：「臨近歲晚，大家要小心啲！」

（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」）