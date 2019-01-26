「前男友的現任幼稚女友」　網民抱怨常被盯着動態　遭IG發文單打

有一種熟悉的陌生人叫「前度的現任」，即使大家互不相識，但她可能會對你的狀況瞭如指掌，甚至比朋友還「關心」你。有台灣女網民近日在討論區分享，指跟前度分手7個月，對方已開展新戀情，其現任女友卻一直留意她的動態，還不時在Instagram發文諷刺她，令她大感無奈。帖文引起網上熱議，不少人都批評現任女友幼稚，亦叫樓主不要再關注對方的舉動，「眼不見為淨，你愈是看愈是在意」。

有台女近日在討論區分享，指前度已開展新戀情，其現任女友卻一直留意其動態，還不時在Instagram發文諷刺她。（Dcard截圖）

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台灣女網民日前在「Dcard」討論區發文，稱跟前男友已經分手7個月，當時吵得轟轟烈烈，但一切結束了。不過她指出，對方現任女友一直在Instagram的「自我簡介」位置，打了許多針對她的話，朋友都截圖給她看，令她受不了。由於樓主跟前任原在同一間店舖上班，分手後前任要求她調店，但她堅持不要，當店舖辦活動時，其現任女友明知她在都會到訪，還在自我簡介中寫道「妳可以趕快離開嗎……不想看到妳的一切，妳更不配待在那裏」。

另外，樓主在IG限時動態分享了一個小故事，提醒自己不要以貌取人，又提出沒有很喜歡水瓶座（因為前任是水瓶座），結果現任女友就寫道「不要以貌取人，不要自打嘴巴，我水瓶我驕傲，礙到妳了嗎？」

樓主直指，在自我介紹打出這樣的話，「這是我國中的表妹會做的事情呢」，更指「一直提醒着別人不要裝成熟，要經大腦講話，但這些才是她該做的事情」，呼籲她不要再對號入座。

帖文引起網上熱議，有網民形容文中的現任女友「沒肚量」，「就是哪都比不上妳，才這麼幼稚」，有人則感嘆，「前任的現任」和「現任的前女友」都是麻煩的，前者不時都會用前男友的手機來電，後者則無緣無故截圖傳過來罵她。另有網民替現任感到可憐，「活得很悲哀，她現在明明在跟妳前任交往，卻一直被妳的存在影響自己」。有人則勸喻樓主，應叫朋友不要再截圖，「眼不見為淨，你愈是看愈是在意，她知道就會愈幼稚故意」。