【你的利市不是你的】父母挪用兒女利巿錢是否犯法？　大律師解謎

農曆新年對小孩子來說，有什麼事比在𢭃利市更開心？就是𢭃很多封大利市！但很多孩子接過利巿後都要上繳「中央」，由父母代為保管，但久而久之卻有機會「連渣都無」。去年內地有女子訴諸法庭，要求父母歸還代為保管多年的利市錢，那麼在香港，父母收起子女的壓歲錢，如私自挪用沒有歸還，會否犯法呢？大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時指，原來關鍵就在於子女的年齡！

農曆新年很多小孩收到利市都要上繳「中央」，由父母代為保管，不能隨意使用。（GettyImages／視覺中國）

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雲南去年有一名女大學生向法院提告，指爸媽離異後都不肯承擔她的大學學費及生活費，而他們亦未經自己同意，擅自使用她約5.8萬元人民幣（約6.7萬港元）的壓歲錢。根據內地《民法通則》，監護人若私自挪用孩子的錢，而該筆錢不是為孩子利益而用，即屬違法行為，故該女生確有權提出訴訟。案件經法官調解後，女生的父母需每月付約1500元人民幣（約1743港元）資助女生，直到她畢業為止。台灣則有民法規定，未成年子女無償取得的財產，都是子女的「特有財產」，由父母共同管理，父母可以接收及使用，但用途必定要符合「為子女之利益」。

農曆新年很多小孩收到利市後都要上繳「中央」，交由父母代為保管，不能隨意使用。（GettyImages／視覺中國）

就父母挪用子女金錢的情況，大律師陸偉雄指，香港沒有法例規管，但大原則上，未成年的男女一律沒有管理或擁有資產的資格及能力，「就如買樓、買車，視乎情況都不會讓未滿18或21歲的人去買」，故子女的財產由父母幫忙管理是無可厚非，即使父母私自使用，子女亦難以說父母偷竊或提告。

陸大狀指，收利市是中國傳統文化之一，但在法律上，基於未成年子女沒有身份去管有財產，故不論父母拿走利市錢儲起、使用或投資，因「沒有法例禁止父母做這個行為」，故子女就算「利益受損」，一般情況也難以提出訴訟。

基於子女未成年而沒有身份去管有財產，故不論父母拿走利市錢儲起、使用或投資，一般情況都不算犯法。（GettyImages／視覺中國）

雖然說「兒女在爸媽眼中永遠都是小孩」，但陸大狀強調，如子女踏入成年，子女就有權管有個人財產，所以父母都不能挪用子女收到的利市錢，否則在法律上，父母就可能干犯盜竊罪。

所謂「家和萬事興」，陸大狀直言「屋企唔係講法律㗎嘛」，最重要是父母事前跟子女溝通好，大家有共識如何處理利市錢，例如會儲起還是用作幫補家用，那犯法的情況就自然不會出現。