【操控心理學】遲到精惡習難改？　如來心裏面係咁諗……

「轉個彎就到……」、「嚟緊啦，┴嚟緊啦……」，每個人身邊總有幾個「遲到精」，永遠在約定時間後遲遲才現身。為甚麼有些人例必遲到？由趣味心理學會著作的《情緒行為操控心理學》指出，習慣在約會遲到的人，多有看不起人的心態，才有讓對方等一下都無所謂的想法。 書中收錄了250項人際感情心理技巧及5項與人互動的讀心秘技，除了分析遲到精的心態，亦看穿有其他壞習慣人士的想法，例如愛說抱怨話的人，亦暗藏有依賴性強的心理；旅行時無故挑起口舌之爭者，則潛藏怕被遺棄的心理。

有些人赴約時總會遲到，內心實有輕視約會一方的心理。圖為示意圖。（視覺中國）

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以下是《情緒行為操控心理學》的內容節錄：

有人總是愛遲到，為什麼？

至於有些人則是每次赴約都會遲到，這種人多半都看不起對方。在商場上，準時赴約是常識中的常識。即使如此，還能心平氣和地讓對方等待，幾乎可說是在內心覺得：「讓那些傢伙等一下也沒差」的證據。

不僅如此，遲到還有可能是心中有：「反正讓對方等一下，對方也不會生氣。」並試圖以此確認自己是否處於優位的心理在作祟。這種類型的人很有自信，自尊心也很高，不過值得注意的是，他們通常都不太擅長邏輯性思考。在商場上，立場一定會有強弱之分，就算被對方小看，很多時候也只能忍氣吞聲，但若是面對這種類型的人，太過忍耐多半會讓他們得寸進尺，所以要特別小心。

總愛向人說抱怨話的人，存有較強的依賴性心理。圖為示意圖。（電影《春嬌救志明》劇照）

愛抱怨的人抗壓性低，依賴心強

有些人每次去喝酒，就會說起：「你不覺得課長最近的態度很奇怪嗎？」等，大吐起對主管或同事的不滿和怨言。聽到這裡，相信很多上班族都會心有戚戚地覺得「的確有這種人」吧！不過真正愛抱怨的人不只會說對主管或同事的不滿，連居酒屋的料理、廚師的態度到店內氣氛，他們都能抱怨。

這種頻繁抱怨著不滿的人，可以視為是抗壓性低、對他人的依賴心很強的類型。因為對自己沒有自信，總是靜不下來，才會想透過指責別人的缺點來獲得安心。

此外，用「絕對沒問題」、「百分之百不可能」這種斷定方式說話的人，其實也對自己沒自信。由於在內心深處對自己的主張感到不安，其反動便使他們忍不住用斷定的口吻說話。這種人很懼怕權威，一廂情願的情況很嚴重，如果站在敵對的立場，會是非常麻煩的類型—尤其是當對方地位比較高的時候，在相處時必須格外謹慎小心。

人們容易在與長時間的相處中出現任性的態度，故旅行時會更輕易地看見對方的缺點。圖為示意圖。（電影《志明與春嬌》系列劇照）

出國很容易吵架，原因何在？

就算是情投意合的朋友或情人，也很容易在外出旅行時吵架，或因為不習慣的行走與交通感到疲累；由於人們容易在與對方長時間的相處中出現任性的態度，旅行時常會更輕易地看見對方的缺點。

就算沒有摩擦到吵架的地步，也常常會在外出旅行結束，各自回家之後，才終於感到鬆了一口氣——應該不少人都有過這樣的經驗吧？連關係親密的人都這樣了，倘若是第一次見面或工作上的交際，那不就更花費心思了嗎？

在「怕被捨棄」的不安心理下，人在旅行時容易對關係感到疲累。圖為示意圖。（春嬌救志明）

與人交際，為什麼會這麼累呢？

原因之一，就是每個人覺得舒服的親密距離，都有些微的不同。就算並非出自刻意，人也會在無意識之間調節自己和對方之間的親密度等級。然而，要找到並維持適切的「距離」，得花費相當大能量，光是保持好最佳距離，就夠讓人精神疲勞了。

概略來說，對人際距離的斟酌有下列兩種類型：一種是想要和對方變得更親密；另一種則是希望盡量與對方保持距離。心理學將前者容易感受到的不安稱為：「怕被捨棄的不安」；而後者容易感受到的不安則稱作：「怕被吞噬的不安」。

會感受到「怕被捨棄的不安」的人，能透過與人交際獲得充實感、喜歡和別人在一起，是容易與初次見面的人熟稔起來，具有親和力的類型。另一方面，感覺到「怕被吞噬的不安」的人，則是認為自己的世界很重要。要與對方保持一定的距離，才比較能夠放鬆，如果距離太近，就會有隱私受到侵害的感覺。

為了減輕與人交際的疲累，要理解彼此的距離感，並調整、保持適度的距離。

書名：《情緒行為操控心理學》（方言文化）

作者：趣味心理學會

譯者：羊恩媺

為了解開人類心理之謎及秘密所組成的研究團隊，探索不可思議的心理機制，同時將研究成果活用於現實生活而日日努力。

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。