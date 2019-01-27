【有片】S至XL都啱身？　偷1.3萬衫着晒上身　台女：我思覺失調

台中陳姓女子利用上班休息時間逛百貨公司，她穿M號衣服卻涉嫌從S號偷到XL，警方查獲到案，她辯稱自己因思覺失調症，不知為何偷衣服。

（聯合新聞網）

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台中市第一警分局民權派出所警員盧威志1月24日接獲西區百貨公司服裝店報案，有商品失竊。警方調查發現，1名女子試穿衣服後未結帳就穿着贓物離開，追查下發現還有3間店家前後也遭到該嫌光顧，被偷商品有2490元台幣（約港幣640元）的XL號米色大衣、1490元台幣（約港幣380元）的L號藍色連身裙、2萬2000元台幣（約港幣5620元）的格紋大衣、1萬8800元台幣（約港幣4800元）的M號灰色外套，及共3924元台幣（約港幣1000元）的XL、S號NIKE上衣各1件，合計6件服飾4萬8704元台幣（約港幣12500元）。

警方調查是25歲的陳姓女子涉嫌偷，她從事服務業，沒有前科，當警方找到陳女時，陳女身上還穿着贓物。陳女說利用上班休息時間到百貨公司逛街，因患有思覺失調症，常常試穿完衣服就忘了結帳直接走了，不是故意的。

當警方詢問為何連同款的NIKE上衣1件拿S號1件拿XL號差異過大還稱試穿，陳女則稱本身穿M號，因患病精神不佳，也不知道自己在做什麼，加上有失憶，對於案情記不太清楚，後依竊盜罪移送警署。

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