【出得嚟行】獲贈名車金杯　「鴨王」男公關驚傳被富婆老公打斷腳

所謂「出得嚟行，遲早要還」，近日上海著名女性娛樂場所「白馬會所」在網上引起話題，因日前有人爆料，指一名男公關舉行28歲生日派對時，一名富婆送了28份禮物給他，包括Audi豪車及28萬元人民幣（約32.5萬港元）現金。不過，事件曝光後，不但「白馬會所」被查封，這名「鴨王」男公關更被傳被富婆的丈夫打斷腿，證據影片於網上流傳。

照片顯示這名男公關當時非常開心地切蛋糕，消息曝光後，不少網民更封他為「鴨王」。（網上圖片）

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「白馬會所」位於上海靜安區，清一式提供男公關服務，據傳該會所的小費至少要付1000元人民幣，會所內的男公關身高都1.8米或以上，且外形靚仔、有型、陽光，其中不少人月入高達8萬元（約9.3萬港元）。日前有人爆料，稱有一名男公關舉行派對，慶祝其28歲生日，期間獲富婆贈送包括Audi豪車及28萬元現金在內的生日禮物。

爆料網民指，「富婆」一共送給該名男公關28份生日禮物，一次過補祝1歲至28歲的生日，每份禮物上都有寫明是屬於第幾歲的。其中28歲的生日禮物就是總值28萬元的現金，以及象徵愛情一輩子的純金杯，至於27歲的生日禮物就是一輛Audi豪車。照片顯示這名男公關當時非常開心地切蛋糕，消息曝光後，不少網民都封他為「鴨王」。

其後傳出「鴨王」被富婆的丈夫打斷腳，更有聲稱時當時的影片流出，可見一名男子躺在樓梯血泊中，環境昏暗類似夜總會。（網上圖片）

事件在網上引來熱議，更成為微博熱門關鍵字。不過其後「鴨王」又傳出被富婆的丈夫打斷腳，因為爆料人稱富婆用丈夫的附屬卡來為男公關買禮物，結果被丈夫知道了，於是丈夫就去報仇，更有聲稱時當時的影片流出，可見一名男子倒躺在樓梯血泊中，附迎環境昏暗得類似夜總會。

不過，亦有網民質疑影片的真偽，認為鏡頭畫面模糊，「看不清，不知道是不是本人」、「幾年前的視頻還拿來騙人」、「這是江西景德鎮樂平口音」。

《北京青年報》引述白馬會所一名前員工指，網傳的男公關過生日事件屬實。而上海市靜安分局南京西路派出所，前日已對白馬會所採取行動，作出取締。不過，報道沒有交待，是否曾發生過富婆老公打斷男公關的腳一事。