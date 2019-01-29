【她一直在玩命】台老婦強行橫過鐵路口　列車擦身過差半步無命

多趕時間也好，千萬不要胡亂橫過馬路或鐵道口！台灣新竹巿日前發生老婦違規強行橫越鐵道口，險被普悠瑪列車撞倒的驚險事件。事發片段近日曝光，只見鐵路口前柵欄已放下，顯示列車快將駛至，但老婦卻違規走出，僅以稍為加快的腳步前行，結果列車與老婦超驚險地僅僅擦身而過，差半步恐已把她撞斃。列車車長在事件中嚇得要急剎車，鐵路警員看到這一幕時亦高呼：「阿嬤，毋湯安捏啦！（不要這樣啦）有夠危險！」沒料到老婦卻淡然繼續走。 網民狠斥老婦行為似是「慣犯」，呼籲當局要調查及重罰，否則發生悲劇就是害人害已。鐵路警方則表示將查清婦人身份，並依法處罰。

老婦剛行過路軌，一列普悠瑪列車便高速駛過，與她擦身而過，差半步便會把她撞倒。（影片截圖）

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事發於本月22日，綜合台灣傳媒報道，當時一列普悠瑪列車正駛向新竹市的客雅鐵道口，柵欄亦已放下，巿民都乖乖地等候列車通過，其時一名拿着雨傘當拐杖的老婦，卻越過柵欄強行橫過路軌，當她走到三分一，列車已高速逼近，但她沒有退後，而是稍為「行快兩步」前走，在剛越過鐵軌的一剎那，列車已高速駛過其身後，走慢半步便會被列車撞倒，恐會斃命。

鐵路警察局新竹分駐所表示，當時普悠瑪列車的車長看到前方有人闖越鐵軌，已立即緊急剎車，但因為車速太快，列車仍高速駛過鐵道口才停下。車長當下還無法確定是否撞倒人，鐵路警方接報查看，發現列車外觀沒有撞擊痕迹，隨後翻看監察影片，確定老婦在超驚險的一刻走過，列車沒有撞倒人，惟事件已令列車延誤。

台灣新竹市一名老婦疑趕時間匆忙橫過鐵道口，差一秒被一列普悠瑪列車輾過。（fb專頁「udn.com 聯合新聞網」影片截圖）

短片日前在媒體曝光後，網民看到這一幕驚心動魄的畫面，大呼太恐怖，又指長者們視違規過路如尋常事，「阿嬤完全没東張西望就過，可見習以為常……罰錢罰錢，阿嬤最怕罰錢」、「讓她荷包失血到痛一次！再要求她上課，徹底補強道德認知！」。亦有網民表示，除了列車可能剎掣不及釀成奪命意外，亦可能失控出軌或發生其他意外，甚至造成嚴重傷亡，違規過路就是害人害已，認為當局應加強重罰。

鐵路警方事後亦在fb專頁公開呼籲，強調違規穿越鐵軌及鐵道口已觸犯法例，而且鐵道口均裝設監察器，所有違規行為都會被處罰。鐵路警方亦表示將查清婦人身份，並依法處罰。警方指農曆新年將至，將會加強宣傳，提醒民眾務必遵守鐵道口規則，切勿以身試法。

（綜合）