【豬年2019】怕遇到拜年破壞王　親戚嚟前要先佈防？

看似喜氣洋洋的農曆新年，也可能是不少巴絲打惡夢，事關親戚到訪拜年總會好奇參觀家居，每年總有不幸者一回家便發現心愛的模型、玩具、漫畫收藏品等遇難，只能網上貼出遺照悼念鬧爆。鑑於慘痛例子多不勝數，過年前夕不少網民都會交換「佈防」招數，務求於親戚朋友殺到前做好準備，保護寶貝們安全。

過去不時有網民於新年遇上到訪拜年的破壞王，因未有及時準備令心愛玩具白白「犧牲」。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物

對於家中擺放不少珍藏玩具或模型的人來說，每年新年都要嚴陣以待，慎防好奇心過重的親戚朋友，或是樣子無辜卻有驚人殺傷力的小朋友上門拜年，唯恐沒預先準備隨時釀成「悲劇」。

過往就有網民於新年期間發文，大呻被到訪親友意外弄壞多個高達模型，直指數十個不同款式的模型全被親友子女「五馬分屍」，事後單是找齊全部配件也花上半天。

亦有可憐網民被長輩要求「大方啲」，在假民主情況下被迫送出心愛珍藏予年幼後輩，連好好道別的機會亦沒有；甚至有人因被到訪親戚未經同意下取走遊戲機，一怒之下報警處理，一家人需到警署過節。

為了守住家中「最後一片淨土」，有網民於新年前夕就分享不同的防備方法，務求預先「佈防」，保障珍藏之餘又能避免不必要的爭拗：

為了不令悲劇重演，有網民交換「佈防」招數，以保心愛物品安全。（資料圖片）

+ 2

溫和派：

若想於拜年期間保持一團和氣，不妨考慮「佛系」方法，先將可能有危險的物品移除，能鎖門的盡量鎖門，若不能則在放有玩具及模型的櫃門上鎖，並忍耐一點親身助家人招呼親朋好友，確保「寶貝們」的安全。

如不能避免讓玩具公諸於世，最好還是先取走最珍貴的藏品，放到安全地方或找好友暫時提供「庇護」。同時也要和家人備案及約法三章，清楚告知哪些玩具是自己的心愛物品，甚至列出其價值，避免家人在不知情下代你送禮，或借出你的珍藏供小孩玩耍。

與親友關係較密切的巴絲打，更可以先下手為強，一入門口即訂立規矩，例如告知哪些玩具屬「眼看手勿動」類別，讓他們先有心理準備，並幫忙看顧同行的小孩，防患於未然。

有網民將行動升級，在家中當眼位置點出溫馨提示，警告親友小心對待玩具。（微博圖片）

勇武派

佛系防備始終屬較被動方法，心愛玩具曾遇不測或深知親友「老實不客氣」的巴絲打，或會傾向將行動升級，有人建議可在放有玩具及模型的位置附近貼出提示，甚至放置價錢牌在玩具旁邊，列明有壞須賠等。網上就有不少出自網民手筆的改圖告示，「溫馨」提醒親友玩具「一個都不能少」，否則後果自負。

有人認為真正會尊重主人家的親友，不會作出無禮行為，則建議即場「開年」問責追究「兇手」責任，讓對方負上應有責任。有網民指已親身試驗，曾直接向弄壞其模型的表弟妹「開年」，並將損壞模型價值告知其父母要求賠償，雖然弄至表弟妹大哭，親友間關係相當尷尬，但卻算是為慘烈犧牲的珍藏「出一口氣」。

如遇「手指拗出唔拗入」家人強行提出將自己心愛物品送親戚，有勇敢網民笑言應以其人之道還自其人之身，反建議將家人心愛物品如名貴海味、名牌手袋等物品同樣送予到訪親友，實行「攬炒」，稱要讓家人感受到被人奪去珍藏的滋味。

+ 3 + 2

其實破壞王親戚不止香港有，日本有網民早於2015年便曾於討論區分享，指因家中需辦白事，部分親戚需到其家中暫住，期間表妹的兒子突然進入樓主房間，將其收藏多年的模型、遊戲、DVD及漫畫統統破壞。樓主發現後幾乎氣得當場暈倒，一怒之下計算了損毀的珍藏價值，要求表妹一家賠償至少314萬日元（現折合約為22.5萬港元）。

網民表妹嚇一跳，辯稱孩子只是「不懂事」，反責樓主獅子開大口，揚言告其欺詐。樓主不慌不忙地打開拍賣網站，將收藏品價錢逐件向表妹報價，令對方啞口無言，最終事件由表妹父母出面，向樓主道歉並賠償共400萬日元（現折合約為28.6萬港元）才得以平息。

看過上述案例，雖然大家或不願為寶貝置親戚關係於不顧，但亦不妨作為參考，做足準備或能避免不必要損失，又能保持歡樂的過年氣氛，不失為「Win Win」的雙贏做法。