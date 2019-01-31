英漢成「醫學奇蹟」　肝臟長新靜脈　助醫生完成「不可能的手術」

來自英國侯城（Hull）的53歲男工程師達格（Ivan Dagg）在2013年證實患大腸癌第4期，後來癌細胞更擴散至肝臟，生命危在旦夕。過去5年一直和癌魔對抗，3次肝臟手術都未能根治；2018年又發現新的「繼發性腫瘤」（secondary tumour ），根治方法恐要切除所有肝靜脈（hepatic veins），正當醫生苦惱如何進行這個「不可能的手術」之際，竟發現達格的肝臟竟長出了新靜脈，於是就利用這個「醫學奇蹟」完成手術，成功救回他一命。

達格2013年開始出現大腸癌的症狀，當時他經常感到極度疲累和體重下降，「我從來很少生病，故知道有地方出了問題，情況逐漸變差，甚至開始出現便血。」他首先是看全科醫生，後被轉介去斯拜侯城醫院（Spire Hull Hospital），幾日後證實患上大腸癌第4期。

達格憶述：「一開始我很憤怒，人人都說男人諱疾忌醫，但我沒有，那時醫生還告訴我不大可能患癌，但他們錯了。後來我不想浪費時間去憤怒，我要做的是對抗病魔」。

達格的肝臟竟然長出新靜脈，使醫生能完成這個「不可能的手術」。（Facebook圖片）

達格接受手術切除腫瘤，惟癌細胞已擴散到肝臟，接手個案的斯拜里茲醫院（Spire Leeds Hospital）的肝膽外科顧問洛奇（Peter Lodge）教授表示，如果進行化療，達格有6%機會可多活5年，若接受肝臟手術，則最多有五成機會可以繼續活下去；面對抉擇，達格決定再做手術。

2014年8月，洛奇替達格進行第一次肝臟手術，並配合化療；然而癌魔不久又重臨，達格要進行多兩次手術，切除更多腫瘤。去年達格進行例行身體檢查，發現肝臟的主要血管肝靜脈有新的繼發性腫瘤，更糟糕的是，由於之前3次手術已把他部分的肝靜脈切除，第4次手術恐要切除所有肝靜脈。

+ 3 + 2

洛奇教授坦言，當時很擔心達格的身體會承受不了，也不認為手術能成功，但是他注意到達格之前接受肝臟切除手術的地方竟長出了新的靜脈，於是決定一試，「如果他沒有長出新靜脈，我是不能完成手術」。

手術非常成功，而達格的肝現在就靠着他那條新長出來的靜脈支撐著。洛奇稱：「這個手術極度複雜，風險極高，是我所做過最困難的其中一個。我們對肝臟如何在手術後再生依然存在許多未知，達格的個案證明我們要更具想像力，盡力而為」。洛奇形容「這是一個全新的肝臟手術」，甚至堪稱是「全球首次」。

達格如今可如常工作和生活，但每3個月要回到醫院接受身體檢查。他非常感謝洛奇教授相助，形容過去幾年有如「坐過山車」，現在終於能對未來重拾希望。