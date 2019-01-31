行花市見成班人圍住食燒賣魚蛋　阿嬸以有試食　唔執輸搶吃超尷尬

各區花市開鑼，吸引不少人入場行大運。有網民表示昨日行花市時，見到一班疑似內地客購買燒賣及魚蛋圍住分享，旁邊一名陌生阿嬸誤以為職員拿出來試食，「即刻衝過去拎咗舊嚟食」，引來全場矚目。阿嬸後來才知一場誤會，氣氛極尷尬。網民紛紛質疑阿嬸為何以為有試食，笑指「想知食咗人粒魚蛋個阿嬸係咪會哈哈哈然後就走？起碼都賠返粒畀人」。

今年維園年宵亦有熟食檔，售賣小食。（資料圖片）

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有巴打昨在「高登討論區」發文指，昨行花市時見到6名疑似內地客買小食，其中一人「畀完錢買堆魚蛋燒賣，拎咗一堆牙籤一齊食，同行班人見到有嘢食就圍住嚟食」。

沒料旁邊一名不相識的阿嬸，一見旁人圍住食，即以為職員提供試食，本着「唔執數」心態即時衝前，「即刻衝過去拎咗舊嚟食」，頓時成為「全場焦點」。尷尬氣氛下，阿嬸才知道自己亂搶食出醜，樓主形容「尷尬到唔敢睇，急步行走咗，之後發生咩事就唔知了」。

其他網民紛紛留言指「點解可以以為係試食衝埋去」、「睇字都feel到個畫面」，更有人嘗試猜測隨後發生何事，笑問阿嬸是否「會哈哈哈然後就走？」，認為她應該「起碼都賠返粒畀人」。

（高登討論區）