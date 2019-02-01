【極地渦旋】女子苦中作樂　秀髮瞬間結冰硬如鐵線

美國中西部近日受極地渦旋侵襲，多區氣溫暴跌，例如伊利諾州（Illinois）芝加哥市（Chicago）周三（30日）氣溫跌至攝氏零下28度，愛荷華州（Iowa）更有多個城市打破最低溫紀錄，但當地居民斯卡隆（Taylor Scallon）仍能苦中作樂，拍下自己的長長秀髮在戶外被瞬間結冰，猶如鐵線般筆直豎起，並把片段在Twitter發放，令一眾網民哭笑不得。

片段標題是「愛荷華州真的那麼冷嗎？」只見她身穿厚厚的外套站在屋門外，用毛巾包裹住雙手保暖，然而一把棕色長髮沒有垂貼肩上，反而像鐵線般豎起，她抬眼看着自己的「騎呢髮型」，也禁不住對着鏡頭大笑；之後她回到室內，口中呼出團團白煙，可想而知其身處地方有多冰冷。

有網民相信斯卡隆是洗濕了頭髮，沒有抹乾便走出室外，然後彎腰讓頭髮垂向地面，只因當時實在太冷，致頭髮上的水瞬間結成冰，才產生這個有趣效果。影片上載短短10多小時，已極速錄得38.9萬次點擊率。

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截至周四（31日），極端低溫已在美國導致至少12人死，其中包括愛荷華大學（University of Iowa）的18歲男學生貝爾茲（Gerald Belz），他周三凌晨被發現倒斃在教學大樓外，當局相信他的死與低溫有關；根據美國國家氣象局（National Weather Service，NWS）的資料，當時的風寒指數（Wind Chill）是零下46度。

根據NWS資料，周三（30日）愛荷華州德梅因（Des Moines）的氣溫是零下29度，打破了1965年的零下27度紀錄，風寒指數達零下40度；在滑鐵盧（Waterloo）氣溫為零下32度，打破了1951年1月30日零下31度的紀錄。

▼美國中西部刺骨嚴寒下的景象。

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