連環殺人犯女兒憶童年5歲被姦　藏腐屍箱上玩　家姐逃走遭毒手

英國格洛斯特（Gloucester）一對夫婦Fred West（威斯特）和Rosemary West（羅絲瑪麗）在1970年代至80年代殺害了12人，包括二人的親生女兒、威斯特的前妻和繼女，他們還誘拐及綁架了數名少女和大學生。 這對連環殺人犯終在1994年被捕，威斯特在1995年1月1日還柙候審期間上吊自殺身亡，而羅絲瑪麗至今仍在獄中服無期徒刑，現年65歲。 事隔25年，他們其中一名女兒Mae West（梅伊）在英國獨立電視台的最新紀錄片「Fred and Rose West: The Real Story with Trevor McDonald」和著作中講述自己不堪回首的童年生活。

地牢實為「酷刑室」 兒時不知照玩耍

她和其他7名兄弟姐妹的童年在痛苦中度過，母親從不會在床邊說故事或表達任何愛意，只會暴打他們。梅伊又提到，自己5歲時被舅父強姦，父親則視女兒為自己的財產，每個女兒一踏入青春期都會被他強姦。

梅伊的母親以賣淫賺錢，並在家中接客；父親不但知情，更會錄下過程，強逼女兒一同觀看。

威斯特和羅絲瑪麗在子女年幼時，晚上會把他們鎖在地牢。地牢的角落有一個大木箱，孩子無聊起來會在上面跳來跳去玩耍；梅伊記得，那木箱經常傳出腐臭。父母的罪行在多年後被揭發，她始驚悉他們曾在地牢強姦、虐待和肢解多名受害人，亦把大部分屍體埋藏於此處地下。

有專家分析指，威斯特天生大腦有缺憾，加上在車禍中額葉受損，而缺失同情心；羅絲瑪麗則自小遭父親強姦，心靈扭曲，令二人成為連環殺人的「最佳拍檔」。（影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

父姦殺女子為樂 卻最愛《小鹿斑比》

最令人意外的，反而是梅伊比較平凡的童年回憶。她說，母親教她編織，在孩子生日時會烤蛋糕，煮的聖誕大餐亦非常美味。

至於姦殺了多名女子和性侵親生女兒的父親，平時則會帶家人度假、去郊外旅行，聖誕時叫全家聚在一起聽英女王演講。他又曾對梅伊說，《小鹿斑比》是他最愛的電影：「令我心碎，尤其是斑比媽媽死去那一幕。」

46歲的梅伊結了婚，育有兩名孩子，過着安穩的生活，卻有一事無法釋懷。姐姐Heather West（希瑟）16歲時逃家失敗，被父母殺死然後埋在後園。姐姐死了，自己卻活下來，令梅伊至今背負着倖存的罪疚感。

（太陽報）