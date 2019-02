連環殺人犯女兒憶童年5歲被姦　藏腐屍箱上玩　家姐逃走遭毒手

英國格洛斯特(Gloucester)一對夫婦Fred West(威斯特)和Rosemary West(羅絲瑪麗)在1970年代至80年代殺害了12人,包括二人的親生女兒、威斯特的前妻和繼女,他們還誘拐及綁架了數名少女和大學生。

這對連環殺人犯終在1994年被捕,威斯特在1995年1月1日還柙候審期間上吊自殺身亡,而羅絲瑪麗至今仍在獄中服無期徒刑,現年65歲。

事隔25年,他們其中一名女兒Mae West(梅伊)在英國獨立電視台的最新紀錄片「Fred and Rose West: The Real Story with Trevor McDonald」和著作中講述自己不堪回首的童年生活。