【亂世情侶】在一起就能苦中作樂　古巨基唱出年輕情侶現實悲哀

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天下間，有幾多對亂世情侶？在我住的這樓層，已至少有三對的亂世情侶。買不起樓，唯有用大部分的收入來支付租金，雖艱苦，但只為生活在一起。之前寫過一篇《談空間》 ，人追求的空間，大概只能是心靈上的空間，實質的空間，我們又能擁有多少？

古巨基新歌《亂世情侶》（MV截圖）

當你仍然信我，愛情沒有輓歌，未相信情懷輸給世道，仍在亂世中開花結果。

古巨基的一首新歌《亂世情侶》，唱出香港年輕情侶的悲哀。雖然處於亂世般的的香港，我們的情懷卻不會輸給世道。只要愛下去，身於亂世中也能開花結果。悲哀的是，眼見有些香港的情侶，有些結了婚也不能同住；有些拍拖多年也未能結婚；想組織家庭，奈何儲不到錢；買不了樓，結不了婚。有些雖然能夠同住了，卻做了一世樓奴或被租金壓逼得壓力爆煲，就連吵架，在這麼細的蝸居，也沒有足夠冷靜的空間，只能走出屋外才能抖一口氣。這一輩年輕的香港人，面對未來的無力感，就只能拼了命般追趕屬於他們的人生。

沒有預算也願逃出這裡，赴賞櫻之旅，快樂趁青春去追，樂極偏會心虛。

努力儲錢，永遠都追不到社會的通脹。不敢花錢去製造快樂，因為還要繼續捱世界。快樂與浪漫趁不到青春去追，我們只能在浮沙和亂世中掙扎求存。「這麼普通的情侶，未來又怎麼敢想下去，但求學會，吃苦的樂趣」我們很普通，是對很普通的情侶，卻像一對亂世中的情侶。去戲院看一場電影，也十分奢侈，談什麼櫻花之旅？談什麼歐洲度蜜月？極奢侈的樂趣，讓我們都有點心虛。生活追不到，還談什麼浪漫？

現實會逐吋逐呎擠壓當初情意，但更要感激這測試，明瞭相戀的意義，牽手須要心懷壯志，成就了愛侶變烈士。

工作萬歲，心懷壯志，捱出了一個蝸居，捱出了一個家，跟愛的人在一起，捱又就算得上什麼？有你，捱也是值得。香港人就是要捱世界。愛下去，也要捱下去，捱到五十、捱到六十，還要繼續捱下去，但這樣就一輩子嗎？你們過了多少年疲乏的生活？捱世界並不容易，世界艱辛得無力面對，要快樂就只能從苦中作樂。不能改變這個世界，就改變我們的心態，與其埋怨，不如從苦中找尋樂趣。現實的殘酷，更讓我們愛得轟轟烈烈，很浪漫嗎？的確很浪漫，壯烈得很浪漫，因為我們都是亂世中的烈士。

如果這一生只要找得到，誰陪我每餐青菜淡飯，有哪關闖不過。

關關難過關關闖，只要有你，每餐青菜淡飯又如何？願天下間有亂世情侶終成眷屬。

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撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《我們是對普通的情侶，卻像對亂世中的情侶》— 愛下去也要捱下去，捱到五十、捱到六十，還要繼續捱下去。」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）