【別讓無效努力害了你】誤信職場閨蜜洩加薪機密　女強人下場超慘

職場上能遇上合作無間的戰友更是運氣，能認識到知己更福是氣。不過，在職場上一旦交友不慎，被對方在傳開自己曾提及過的機密事情，後果便可大可小。 在外資公司工作多年的瓊華，職場打拼經驗豐富，她於著作《別讓無效努力害了你》中，以寫實的人生情境，分享在職場上的待人處世之道。瓊華坦言，縱然與同事日常會交換化妝心得、穿衣主張，甚至是某上司的八卦也好，但閨蜜之間對話的底線，仍是不可退讓。像以下故事的女主角李可，便因與閨蜜女同事透露有關公司的加薪幅度等機密消息，沒料到對方卻告訴別人，結果事情鬧大，最終令李可被上司召見斥責，職場信譽大受影響。

工作上遇到合得來的同事，本屬好事，但亦需小心慎防透露太多自己的私密事情。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《別讓無效努力害了你》的內容節錄：

女孩是最容易在職場裡交到朋友的，因為她們需要一個或是幾個人來分享她的化妝心得、穿衣主張，或是生理期的問題，當然還有某上司的八卦。

李可在公司裡最要好的同事就是張瑤，兩人關係非常好，但在業務上卻是競爭關係。

不過，相比事業心強的李可，張瑤對升遷這種事並不熱衷，她覺得晉升後承擔的責任會很大，麻煩也會很多。她是個文藝青年，業餘時間比工作時間還要忙，因此，她不熱衷升遷對李可而言其實是件好事。

原本以為，兩人不會因為友情或是工作影響了彼此的關係，沒想到，結果還是事與願違。

李可當時的職位是組長，張瑤不是。公司有一個主管群組，其中就有李可。李可偶爾會把一些資訊透露給張瑤，她認為張瑤不爭不搶，和自己關係也很好，絕對信得過。

於是，那個晚上當公司總監在群組裡公布本年度的加薪名額及幅度，即便總監已經明說此事不可對外講的時候，李可一興奮，還是偷偷告訴了張瑤，也把她的加薪幅度一起說了，還因為她加得多而高興。

張瑤也很高興，兩人又聊了好一會兒。

聊著聊著，李可便把幾個熟識同事的加薪幅度也告訴了張瑤，她們就這些人平時的表現聊了許久；張瑤為財務部的張三鳴不平，李可為市場部的李四居然能加薪那麼多而感到詫異。兩人都覺得李四一定私下搞鬼了，才讓上司加薪那麼多。

兩人一直聊到深夜。

李可向公司內最要好的女同事張瑤，透露了她們公司本年度的加薪幅度。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

次日，李可還在忙工作時就被總監叫到了辦公室。李可想起總監幫自己加薪的幅度，內心就禁不住一陣喜悅。

她本打算跟總監寒暄一下，沒想到，一進門總監就怒目瞪著她，厲聲道：「我不是已經交代過此次加薪的事不可外傳，妳怎麼還是說了？妳難道不知道薪水屬於隱私問題嗎？」

李可一聽，立刻傻住了。她很快地意識到自己可能被挖洞跳了，第一反應是：裝無辜。不料，總監立刻在手機裡翻出一張圖片，傳給了她。她低頭一看，當下腎上腺素飆高，差點沒當場暈過去。

圖片正是她給張瑤的截圖，白紙黑字，想抵賴都不成。李可瞬間漲紅了臉，而總監那張像是要吃人的臉，嚇得她一動都不敢動。

總監非常生氣，又說：「妳在公司都做了這麼久，平時看妳很穩重，怎麼在這種事情上犯錯呢？今天早上，財務部的小張居然去找她的上司，問她為什麼給自己的加薪那麼少。加薪的事情，財務經理還不知道呢，她能怎麼回答？結果，一大早財務經理和人事經理都過來興師問罪，特別是人事經理，我這樣怎麼回覆他們？」

李可後來被上司責備私自洩露公司內部的機密資料，揭發原來張瑤沒就她們之間的對話守秘密。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

李可完全沒有想到事情會鬧得如此大，她一時也是無語，覺得腦袋被掏空，只剩下一個空殼子。最後，她一聲不吭，繃著臉走出總監辦公室。當她一出來看到不遠處正在看著她的張瑤，剎那間，委屈、埋怨、懊悔……無數種滋味混雜在一起湧上心頭。

此時的李可，不禁又想起一年前的那件事。

那是年末，公司準備舉辦尾牙，其中有問答環節，答對的人可以領取獎品。

當時，李可就是負責出題的，同時也備有答案。到了尾牙那天，張瑤偷偷跟她要答案。張瑤平時對李可多有照顧，處處都幫著她。李可或許是想報答張瑤，就把答案給了她。

結果，節目開始後，很多人搶答的答案都不對，唯有張瑤那組的同事每次都答對，而且一字不差。眼看著所有獎品都快被這組的人拿走了，弄得其他同事開始在下面嚷嚷，說是懷疑題目洩露。

這下子，李可的面子就掛不住了，站在台上連臉都紅了。

之後，張瑤主動找李可解釋，說是她拿到答案後就被身邊的人一直慫恿，逼得她不得不把答案告訴她們，結果她也沒料到答對的就只有她們這組的人，才會讓大家懷疑題目洩露。

那時，李可還覺得張瑤這個人很誠實，犯了錯會主動認錯，於是也沒放在心上，最後不了了之。誰知，類似的事件竟然還會重演。

也許張瑤是無心的，但對李可來說，此事已令她職場上的名譽造成損害。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

現在，李可這麼一想，不由分說地走到張瑤面前，叫她去頂樓。張瑤一臉無辜，但愈是這樣，李可就愈生氣。到了頂樓，李可直截了當地把圖片拿給張瑤看。

她一看，還搞不清楚狀況：「這是什麼意思啊？妳昨天不是給我看過了嗎？」李可怒不可遏地說：「張瑤，虧我這麼信任妳，妳居然把我傳給妳的資訊轉給了其他人！」

張瑤一聽，頓時睜大了眼。起初她推託說這件事不是自己洩露的，後來想了半天，才把實情吐露了出來。

原來，昨天晚上聊天的時候，那個財務部的同事說有事找她，那時她聊得正開心，一個手誤就把原本發送給李可的資訊傳到了同事那邊。因為圖片上有加薪的資訊，同事隨後又想來打聽自己的情況。

當時，張瑤也沒多想，心想就告訴她一個人也沒關係，於是就傳給她了。結果，同事回了一句：「怎麼這麼少？」

張瑤隨後便把李可給她的截圖傳給了對方，對方這才罷休。只是她也沒想到，自己的一個失誤會給李可帶來這麼大的麻煩。

也許張瑤是無心的，但對李可來說，這兩件事對她造成的名譽損失遠遠超過她們的閨密情。最後的結局可想而知，李可不再信任張瑤，兩人也因此有了芥蒂，越走越遠，到最後竟成了陌路人。

職場終歸是職場，我們可以和同事建立良好的關係，但無論有多好，也總有底線在，不能透露的事即是為了面子也不能講。小心挑選你的職場閨密，為你的職場生涯護航吧。

書名：《別讓無效努力害了你》（時報出版）

作者：瓊華

中國海洋大學工商管理碩士，現於外商企業任職，煙台作協會員。 曾出版合集《願歲月溫柔，往事可回首》、《你可以退縮，但你要有承擔未來的勇氣》等。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。