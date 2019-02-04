女子設局測試　男友堅拒辣模好乖？　原來有另一個「她」且已懷孕

美國一名女子發現男友行為有點古怪，決定設局測試求證，派出火辣模特兒搭訕，看他會否出軌；結果男友向辣模表明自己有女友，原本令女事主滿心歡喜，豈料沒接下來出現了男友的第二名女友，且對方已懷孕。

女事主在專門替人測試另一半會否出軌的Youtube頻道「To Catch a Cheater」指出，男友最近有點奇怪，於是偷看其手機瀏覽紀錄，發現有關於戒指的網頁，故猜想他可能是準備求婚；為了確保沒有「嫁錯郎」，女事主決定聘請身材火辣的模特兒考驗男友的真誠度。

影片一開始，辣模主動向坐在咖啡店外的男主角搭訕，雖然男主角對美女表現出好感，甚至牽手共舞，但當辣模邀請與一群女生同遊時，他是拒絕了，並強調自己有女朋友，「如果她看見你坐在這裏，一定會生氣。」電腦前看影片的女事主見男友如此堅定，不禁甜笑起來。

Youtube頻道「To Catch a Cheater」專門設局替人測試另一半會否出軌。（影片截圖）

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徹底心死 分手收場

不過，事情發展峰迴路轉，男主角突然起身迎接另一名女子，用手摟着她。辣模問：「這是你的女友？」男主角承認，並說二人已交往2年，女子更透露「我們快要迎來新生命」。

提出測試的女事主目瞪口呆，流着淚重複看了片段2次才願意接受事實。為她設局的Youtuber稱：「這是我們想今日就讓你看影片的原因，我們想你儘快知道真相。」

女子冷靜下來後打電話給男友對質，對方知道東窗事發卻毫無悔意，還語帶輕佻，令女事主徹底心死，二人最終分手收場。