媽媽的第六感？　神預測孩子想嘔　一秒彈起身再用垃圾桶接住

孩子感不適，相信大部分父母都會擔心不已，甚至徹夜難眠在旁守候。早前一條外國影片在網上瘋傳，片中一對父母跟年幼孩子睡在床上，其間媽媽突然張眼，並伸手拿起床邊垃圾桶遞向孩子，詎料下秒孩子即彈起並開始嘔吐，成功接住嘔吐物，媽媽的神救援讓不少網民驚呼神奇！

從閉路電視片段中，起初一對父母跟孩子正在睡房睡覺。（imgur片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該影片早前在外國影音平台「imgur」引起熱議，從上載的閉路電視片段所見，拍攝時間為上月4日凌晨3時多，當時一對父母正在睡房陪伴年幼孩子睡覺，其間媽媽疑似聽到孩子有異樣，即馬上張開眼，並極速拿起放在床邊的垃圾桶遞向孩子，同一時間孩子胸膛震了震後，下秒竟彈起身嘔在垃圾桶內，整個過程僅在4秒內發生。

而一直睡在床尾的爸爸，也被太太的舉動嚇醒，但他站起來後也來不及反應，只能站在床邊守候。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯

+ 2

片段引起大批網民熱議，笑言證明媽媽擁有第六感的超能力，亦有人提醒不要忽視爸爸的存在，「他也在無條件支持」，大讚他們是超班父母，更有爸爸表示身同感受，「我也試過突兀地站在一邊，覺得自己完成幫不上忙」。另外，有父母表示如果未試過用雙手接住孩子的嘔吐物，便不算真正的父母，「因為這比吐在地上容易清潔」。

（imgur）