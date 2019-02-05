台女年三十危坐窗邊　幼白美腿成焦點　女網民：腿粗的都沒想不開

新年時節應開開心心，但有人竟想不開？台灣高雄一名女網民昨日目擊嚇人的一幕，其住所對面大廈有女生爬出窗外，危坐在簷篷上，情況非常危險。警方及消防員到場後，馬上在地面張開氣墊拯救，幸最後從窗口將女生拉入屋，事件中無人受傷。雖然不知道女生是否想自殺，但一班網民卻集體錯重點，聚焦於女生的纖幼美白長腿上，有女網民自嘲：「像我們這麼粗（腿），都沒有想不開。」

網民拍到一名女子坐在窗外簷篷。（fb群組「爆料公社」圖片）

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昨早有網民在facebook群組「爆料公社」發帖，指大清早開窗，驚見到對面大廈有女生爬出窗外，其身處位置最少10層樓高，樓主驚呼：「對面的女孩！除夕年幹嘛，我要是有你的腿，才不會想不開。」

照片沒有拍到危坐女生的面孔，但拍到的雙腿顯示沒穿鞋子，光着一雙長腿，坐在窗外簷篷，而樓下已有消防人員戒備，架好氣墊以防止女生掉下。樓主其後指警方和消防人員上樓拆窗，將危坐女生拉回室內。

網民看到照片後，紛紛勸危坐的女生珍惜生命，「生命誠可貴……大過年的」。不過，有大量留言都錯重點，將目光集中在女生腿上，「腿真的很美」，又有女網民自嘲，稱自己是腿粗一族也沒有想不開，而對方「一看就是正妹，人正人生就贏八成了，快回頭，不要想不開了」。但亦有人笑言，照片根本拍不到正面，大家集體以為是女生，但很可能「結果是男的」。