新年最緊要意頭好，就算不是親友，許多人派利市都毫不吝惜，希望齊齊開心過年，原來這個道理連外國人都懂。日前有的士司機在網上分享，指在年初一接到第一張單是一家三口的外國人，司機看他們的小兒子趣緻可愛，於是給他一封10元利市，並告訴其父母這是中國傳統，願給他們帶來好運，結果對方到埗時竟回贈一封500元大利市，司機不禁驚呼：「Oh My God 真係恭喜發財啦！」網民大讚司機，並形容事件是「態度好，回報自然好」的體現。

有的士司機分享過年好事，因為向小外國客人派利市祝賀，結果獲回贈大利市。（fb專頁「D18-將軍澳+西貢友」截圖）

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不少服務行業都要在新正頭開工，日前facebook專頁「D18-將軍澳+西貢友」分享一則的士司機的好人好事，該名司機自言「早兩日衰到貼地」，但大年初一上班卻遇到好事。當日他接到「第一支旗」是接載一家三口的外國人，由將軍澳往愉景灣酒店。

司機途中看見該對夫婦的小兒子趣緻可愛，就「醒佢一封10蚊利市仔，並對佢父母講這是中國傳統，願帶給你們好運！」，並祝賀他們新年快樂，怎料的士到達目的地後，對方竟回贈他一封利市，司機打開發現一張500元大鈔，「Oh My God 真係恭喜發財啦！車租已搞掂！」。

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讓司機喜出望外的是，是日好運停不了，他見的士站無車即排，不到10分鐘就上來一位前往時代廣場的外國客，令他再狂呼「Oh my gods（god）」。網民看其分享都表示外國客回贈大利市，因為他們認為司機態度好，「人情味最重要，人間有情的司機」，亦有人指這是「吸引力法則」。

（facebook專頁「D18-將軍澳+西貢友」）