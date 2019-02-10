荃灣酒樓賀年豬仔包似中幅射　事主：師傅未收開工利巿？

今年貴為豬年，不少酒樓為了應節，紛紛推出特別的豬仔造型包點。近日有網民於facebook上載相片，表示於荃灣一酒樓享用點心，期間叫了一份賀年豬仔造型包點，但一上枱就發現3隻豬仔十足被人折磨完，面目全非，損傷慘重。就連樓主都笑言圖片與實物不符，吸引不少網民留言：「受咗幅射？」、「成隻異形咁！」

近日有網民於facebook上載相片，表示於酒樓叫了一份賀年豬仔造型包，但一上枱就發現3隻豬仔都猶如被人重重折磨完，面目全非。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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該女網民陳小姐今日凌晨於fb群組「巴打絲打Facebook Club」發布相片，相中見3隻豬仔包點面目全非，除耳朵及豬鼻位置不對外，雙眼亦大小不一，十足被煙蒂燙過一樣，令她不禁笑言疑惑稱：「點心師傅未收開工利是？」陳小姐接受《香港01》訪問時表示，事發在昨午時分，她跟朋友行完山後，到荃灣南豐中心一間酒樓享用點心，雖然眼見豬仔包點樣貌怪異，但最後亦沒有向職員換過另一份，「因為都食得落肚」。

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相片吸引不少網民留言，他們表示見到豬仔的樣貌都嚇一跳，「真係打到變豬頭」、「人類都有兔唇，動物一樣有……」、「見到咁樣，食都唔想食」、「邪氣附體，升級為精英怪」、「樓主係咪食緊煙，隻眼似係整熄煙頭feel。」

更有網民笑言：「呢個仲唔係傳説中初四咁嘅樣？」、「中咗豬瘟？」、「做得好就係手藝，超過咗手藝應該就係藝術，藝術係無規限㗎嘛」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）