男友偕朋友去旅行　臨出發先爆前度都去　絲打唔開心：係我小氣？

與前度「再見亦是朋友」的想法，不少現任伴侶應不認同。有連登絲打指男友一直與前女友有聯絡，早前計劃與一大班朋友去旅行，出發前突「自爆」前度都會去，她質疑為何不早說，也不喜歡兩人有機會共處，不肯定是否自己小器，故向網民求教如何可以不亂想。網民提議她坦白向男友講明任何活動若涉前女友都應預早說出，絲打依言照做，獲男友答應日後會「交帶啲」。

有連登絲打在網上指，男友計劃與一大班朋友去旅行，下周出發前突然「自爆」前度女友都會去，絲打質疑為何不一早說清楚，不喜歡兩人有機會相處。（GettyImages/視覺中國）

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一名女網民在「連登討論區」發帖，指男友20多歲，現時投身社會，過去曾有一段感情，約2年前女方提出分手，其後認識她其開始拍拖，至今已1年。

樓主形容兩人甚有默契，男友亦脾氣好，但不懂得哄女友，因與仍單身的前女友有很多共同朋友，故不時一大班人約出來，平時在社交網站亦會互相為對方照片讚好，令她心中有刺，但只能扮無事，沒向男友說出其實心中很介意，她又指男友身邊朋友都知道他已「換畫」，但和樓主並不熟絡。

根主男友計劃與一大班朋友去旅行，下周出發前突然「自爆」前度女友都會去，令到樓主不快。（GettyImages/視覺中國）

早前男友表示下周將和一班朋友去旅行，樓主沒有多問，近日男友才「自爆」前女友都會去，樓主說笑詢問可否跟去，男友只稱時間趕急料樓主請不到假，亦未能處理到機票及簽證問題。

樓主在文中坦言感到不開心，認為男友「明知前度女友會去，如果真係冇嘢嘅話，點解唔一早講？而家個感覺淨係通知一聲咁」，未知他是一時忘記，還是擔心樓主介意才沒說清楚。樓主稱「一諗到佢去旅行有咁多日都會同前度女友有機會相處就好唔開心」，不知自己是否小器，希望網民能提供方法，令自己切勿再胡思亂想。

有網民理性分析若樓主男友有心舊情復熾，就不需要趁和一大班人去旅行時才出軌，更有巴打指樓主「冇得阻止佢哋成堆繼續聯絡…冇理由放棄成班朋友」，建議樓主去旅行前直接向男友說介意，希望對方下次接觸到前女友時需要匯報，「好嘅男朋友係會諗點樣令你冇咁擔心而唔係鬧返你轉頭」，長遠而言，樓主應嘗試融入男友的朋友圈中，包括出席飯局，一來宣示主權，二來令到男友的朋友認識樓主，三來留意男友與前度女友有什麼交流。

樓主聽到眾人意見，決定向男友說清楚感受，後覆述男友「都覺得自己係做得唔夠好」，一開始以為樓主不介意，所以無特別交代前女友會去旅行，又指完全斷聯絡比較困難，但答應「唔會私下聯絡、唔再like前度女友嘅相、以後會有交帶啲、去旅行嗰陣覆機覆得密啲」，樓主都認為男友做法是可以接受，終於成功破解介蒂。

（連登討論區）