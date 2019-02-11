猩爺賀歲片　識樹枝當梯「越獄」　分工負責「睇水」

北愛爾蘭的貝法斯特（Belfast）一個動物園最近發生了「越獄案」，幾隻黑猩猩利用掉落下來的粗壯樹枝當成「雲梯」，成功爬離圈養區，過程被遊客用手機拍下，有家長恐慌地說：「當時牠們距離我們極之近！」

動物園內的猩猩借樹枝當梯子爬到牆外。（短片截圖）

這不是動物園第一宗「越獄案」，不久前，一隻瀕危熊貓幼崽趁圍欄電網失靈時逃走，及後被尋回，但今次幾隻黑猩猩的行為實在令人瞠目結舌──牠們將一根斜靠在牆邊的略粗樹枝當成梯子，接二連三地翻牆而出，有些直接鑽入牆外的樹叢中，有些則端坐在牆上，四處張望似在「睇水」。

片中見到有猩猩在動物園內四處走動，與遊客非常接近，還聽到有小孩大叫：「不要逃跑，你這個壞壞的小猩猩！」當時莫納漢女士與孫仔孫女就在園內，見到出逃的黑猩猩，她質疑為何動物園沒有察覺到，「情況可以很危險！當時牠們距離我們超近！」

「知道不該爬出來」 終自行回去​

貝法斯特動物園由貝法斯特市議會營運，議會稱，當時動物園管理員就在現場，於是猩猩很快就返回圈養區。

管理員稱，由於最近風暴較多，許多樹變得十分脆弱，令動物有機可趁，但他說：「猩猩是非常聰明的靈長類動物，牠們知道自己不應該爬出來，所以最後自行回去了。」