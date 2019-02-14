初春來個慢活小郊遊　泥涌石灘有塊天空之鏡　大海景夠心曠神怡

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新年食飽飽，是時候行多兩步消消脂。看天望海行石橋，棕櫚樹下走泥灘，輕鬆來個小郊遊，豁然開始新豬年……

這個小郊遊地點，位於西沙公路旁的泥涌石灘，貓人由烏溪沙港鐵站A1出口，沿着西沙路旁行人路，再轉入年華路及年明路，只需大約20分鐘，即抵泥涌石灘一帶海旁**。

率先映入眼簾的，是這個闊銀幕大海景，遠眺八仙嶺一帶山巒，令人豁然開朗；恰巧遇着藍單車的前景襯托，滿滿文青風！

闊銀幕大海景，遠眺八仙嶺一帶山巒。（作者提供）

沿着仿木欄杆旁的道路，走往左邊的泥涌碼頭一帶，幾棵棕櫚樹與紅樹林，高低錯落有致，又是另一幅賞心悅目的畫面。

棕櫚樹與紅樹林。（作者提供）

經過粉紅色食肆旁的小路，體現出奇不意的浪漫情懷。

粉紅色外牆的食肆。（作者提供）

沿路折返走向泥涌石灘的右邊，則看到蜿蜒的石路與破落的斷橋，隨步踏上，體會無聲勝有聲的靜默美意。

破落的斷橋。（作者提供）

↓↓↓編按：按圖放大看泥涌天空鏡和斷橋實景！↓↓↓

看到泥灘水面的天空之鏡，澄明心澈，呈現詩情畫意的藍天白雲。

備註：

1．現場較多風箏常客，也有遊人玩航拍，到此遊覽時請注意。

2．粉紅色食肆－彩軒自稱食肆內有惡犬，在外圍拍照時請留意聲浪。

3．泥灘地面較泥濘，並有潮汐漲退，可留意天文台公佈之潮汐預測才遊覽。

4．泥灘滿佈寄居蟹及彈塗魚等生物，請靜靜觀察，不要隨意翻動牠們的家園。

5．經過颱風山竹吹襲，部份路段殘留塌樹餘枝。

** 除了由烏溪沙港鐵站步行約20分鐘之外，如想花少點腳骨力，也可在烏溪沙港鐵站（中途站）乘99號，或於沙田市中心乘299X ，往西貢方向，在泥涌站下車，步行2分鐘即抵泥涌石灘。

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「新春小郊遊 椰林碧海天空鏡」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）