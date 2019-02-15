塔利班最尊貴「戰俘」　好食好住專人伺候　原來希望「牠」變節

阿富汗極端組織塔利班曾公開一名「戰俘」的片段，聲稱在一次夜間軍事行動中活捉一隻美國軍犬，並把其取名為「上校」；與其他戰俘不同，上校在塔利班好食好住，偶爾外出散步，原來塔利班是「動之以情」，希望上校「變節」。

片段曝光後，駐阿富汗維和部隊（International Security Assistance Force，ISAF）官員承認的確有一隻軍犬在2013年12月的軍事任務中走失，經記者查證，得悉該隻軍犬屬於「英軍編制」。

記者篤爆原來屬「英軍編制」

上校在片段中穿上多功能背心，在四五名荷槍實彈的塔利班成員包圍下，顯得非常馴服；塔利班成員還拿出軍犬身上的GPS定位儀器，以及奪得的各式武器，炫耀戰果。

ISAF十多個成員國起初誰也不承認有軍犬走失，最後被BBC記者查出該隻軍犬原是為英軍效力。

儘管在當地狗常被視為不潔的動物，但淪為戰俘的上校卻受到相當不錯的待遇，不用吃殘羹冷炙，塔利班甚至有一小隊照顧負責牠。塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）在聲明中稱，上校沒有遭到虐待，並且獲提供「人類食用級」的食物，包括雞肉和烤肉，睡覺時還有毯子。

獲提名動物最高榮譽勳章

然而，蝕本生意無人做，塔利班如此善待上校也是有目的。首先，塔利班培養不出同樣訓練有素的軍犬，相信是希望與上校建立感情，最終促使牠「變節」；其次，如果有人願出高價贖金，塔利班也可考慮收錢放狗。

上校尚未被救出，之前英國曾有特種部隊成員自願赴阿富汗救上校，但英國國防部認為是項任務「不太可能成功」。

五年過去了，塔利班並沒有發布上校變節的消息，另一邊廂，上校被提名作為迪金勳章（Dickin Medal）候選人，這是英國頒給英勇作戰動物的最高榮譽勳章。