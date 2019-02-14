【情人節反高潮】綠帽男浪漫派對設局爆女友出軌　奸夫是20年老友

情人節將至，委內瑞拉的一名男子專門為交往2年的女友開了一場Party。美酒、佳餚之下，顯得格外浪漫。豈料，男主角原來是「設局」，要當眾說出女友出軌的糗事，「奸夫」更是自己相識達20年的好友！

男主角在家人、親友齊聚的派對上，突然走到咪高峰前面，身旁是交往了2年的女友米莉安（Daliana Meleán），他特別要求賓客錄下他接下來的發言，然後隨即說：「今天我發現了一件讓我懷疑自己心智的事情，我最好的朋友艾爾伯特（Alberto Sobalvarro），我們相識超過20年，你是我最好的朋友，但是搞我的女人，那是懦夫的行為。」

綠帽男所指的艾爾伯特委內瑞拉的是一名經濟學家兼議員，他拿出女友的手機向在場賓客展示出軌男女的短訊，當中艾爾伯特提到願資助米莉安買一套價值4萬美元的公寓。

在場親友都擔心事年會演變成肢體衝突，不過綠帽男顯得非常鎮定，女友試圖搶回手機，他就直接擲入了旁邊的泳池，然後說：「我真的多謝你多年來與我的友誼，還有米莉安也一樣，當然你和我的這兩年實在虛偽至極。」

被指偷食人妻的艾爾伯特是一位經濟學家。（網絡圖片）

在丟下咪高峰之前，綠帽男作出了最後一擊，「艾爾伯特和米莉安是一對狗男女。」