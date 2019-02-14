【情人節】公司中女同事無花收　連登仔匠心獨運炮製西蘭花束贈慶

相信不少女士都期待情人節收花，不過無花收的亦大有人在。有網民見女同事無花收，於是就「好心」買花，再將花包得「好好睇睇」送出去。不過此花不同彼花，女同事收到分分鐘反目成仇！

有連登仔特意買來西蘭花，包好之後送給沒有花收的中女同事。（連登討論區圖片）

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樓主以「一年一度情人節 我準備咗幾紥花畀公司啲無人要嘅中女」為題在連登討論區發帖，他在文中說「恭喜你哋3個賣剩蔗，今晚可以加餸」。從他上載的照片可見，原來他買的不是玫瑰花，而是食用的西蘭花，所謂為同事準備花並非出於安慰，而是要取笑她們。

從第二張照片可以看到，西蘭花已經被包紮成花束，花束主要用金色和藍色的花紙。花束雖然簡單，但樓主稱「我包得幾好心機」，「希望佢咃唔好諗多咗」，誤會他有其他特別意思。

不過部分女士收到真正的玫瑰花，亦一定會接受，花束的下場可以十分悽慘！

有網民留言大讚樓主十分識玩，笑指「唔送椰菜花都算係咁」，而且3名中女還可以「今晚加餸」。另外亦有人表示「好想要，好正」，似乎情人節送西蘭花也有個別人士受落，仍然未買花、要趕尾班車的男士可以考慮一下。

（連登討論區）