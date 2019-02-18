12歲少女被撞斃　車上坐著是爸爸　「佢落車一睇當堂呆咗」

蘇格蘭馬瑟韋爾（Motherwell）上周二（12日）下午發生一宗嚴重車禍，12歲少女麥克拉倫（Abbie McLaren）被撞倒送院後證實不治；肇事車輛是由38歲的麥圭爾（Martin McGuire）駕駛，而事發時麥克拉倫的爸爸約翰（John McLaren）也在車上，他見有人被撞立即下車救人，惟倒在地上上的竟是自己的女兒，他頓感晴天霹靂，整個人呆立當地，嘴巴連一句話都說不出！

當日約翰乘坐表兄弟麥圭爾駕駛的私家車，目擊者形容事發時車子撞倒人後，麥圭爾不停大叫「有沒有人懂得心肺復甦？」，約翰則立即上前救人，豈料傷者竟然是自己的女兒。隨後救護人員趕到搶救麥克拉倫，可惜送到格拉斯哥皇家兒童醫院（Royal Hospital for Children, Glasgow）後證實不治。

麥圭爾事後被控5項罪名，包括危險駕駛、無牌駕駛及未獲同意下取得車輛等，並在上周四（14日）於漢密爾頓郡法院（Hamilton Sheriff Court）提訊。

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阿姨琳達：我特別的天使

麥克拉倫的離去使得一家人悲痛萬分，她的親友前往車禍現場置放花束、汽球和泰迪熊公仔以表懷念；個別有心人士還發起網上籌款，希望幫助麥克拉倫一家人渡過難關，目前已籌得超過3000英鎊（約30100港元）。

麥克拉倫的阿姨琳達（Linda）在紀念紙條上寫道：「我寶貴的姪女，妳是多麼善良和善解人意，妳永存在我心中，祝妳睡個好覺，我特別的天使。」好友約恩（Eoin）說：「我希望妳在天上無憂無慮地起舞，享受愉快時光。妳是我所能得到的最好朋友，我們全都會想念妳。展翅高飛的天使，太早離開人世了！」

當地區議會發言人表示，麥克拉倫的慘劇提高了民眾對交通安全的關注，「議會即時關注的是，如何向那些深受慘劇影響的人提供協助，並向麥克拉倫的家人和朋友致上慰問。我們會繼續配合警方調查，採取適當的行動。」