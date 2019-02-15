「不影響工作才能請假」 台男患末期癌症　醫生囑檢查也不敢答應

工作重要還是生命重要？有台灣醫生網上分享，指近日遇上一名30歲男病人，從病症看懷疑他患末期癌症，更似有擴散情況，他遺憾告訴對方並囑病人翌日到門診詳細檢查，詎料病人卻稱或因工作未能請假，令他忍不住慨嘆「你不知道你的生命已經在倒數計時了嗎？」

台灣醫生蘇一峰網上分享，指有確診末期癌症患者，看待工作竟比醫治重要，令他感慨；上面的箭嘴標示癌症，下面指住癌症轉移到肋膜。（蘇一峰fb圖片）

台灣醫生蘇一峰網上分享，指有確診末期癌症患者，看待工作竟比醫治重要，令他感慨。（蘇一峰fb圖片）

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台灣醫生蘇一峰不時在其fb分享遇到的個案，他近日遇上一個重工作多於生命的藍領勞工病人，令其感慨不已。他指該男病人才不過30歲，有抽煙喝酒習慣，無咳無喘，但持續胸痛一周，所以前來求診，沒想到照X光後蘇一峰發現情況有異，即向病人遺憾公布壞消息。

「你這個可能是癌症，而且已經轉移到肋膜了，已經是末期了…」因應病人情況危急，他即時拿起電話準備撥到胸腔外科，馬上安排病人翌日到掛門診，盡早評估是否還能開刀診治。雖然醫生表現緊張，病人卻仍然冷靜，聞言只說「明天要門診喔…可是我不知道行不行…」

有打工仔獲知患上末期癌，被要求即時診治，也稱未必請到假，令不少人甚為感慨，堪稱打工仔悲歌。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

蘇一峰稱病人回覆令他詫異，追問下病人才說要先跟公司請假，不影響工作才能到診，他即時聯想到近日華航職工發動罷工，心想其實「最該罷工的人是你」，又忍不住為病人的反應感嘆：「你不知道你的生命已經在倒數計時了嗎？」

不少網民對病人年紀輕輕已患末期癌症，深感可惜，蘇一峰也感慨「是個人生充滿夢想和理想的年紀」，他又指胸腔外科正積極為該病人診治，對男病人如此情況仍想着工作優先「感到傻眼」，有網民回應「我會告訴對方，該對自己好一點」，有人勸病人「生命倒數，身體先罷工，哪管明天請假問題！」