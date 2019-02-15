情人節香港有連登巴打送西蘭花給單身中女同事，美國則有3位初中男生出錢又出力，自發送300多枝康乃馨給全校女性，他們希望讓每名女生感到重要和特別。結果3位小暖男在情人節早上便捧着大水桶，窩心地站在校門口，向每位女同學及學校女職員送上康乃馨，女生們收花後都笑逐顏開，校長也稱被他們的暖心舉動感動得起雞皮。

今年情人節美國3位初中暖男出錢又出力，送了300多枝康乃馨給全校女同學及女性職員，共270人。（Twitter「ST_MS10」圖片）

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在美國肯薩斯州城市奧拉西的「Summit Trail Middle School」，昨日有3位初中男生趁着情人節，送花給全校每個女孩子，他們分別是8年級生崔斯坦（Tristan Valentine）、7年級生凱恩（Kyan Rice）及6年級生林肯（Lincoln Holmes）。他們表示，用自己的零用錢湊了數百美元，買了共300多枝康乃馨，送給全校的270位女同學和70位女性職員。

崔斯坦接受訪問時指，「我們希望每個女孩都可以在情人節感到重要和特別。我們努力保持神秘，只告訴了幾個朋友，結果女生們看起來驚訝和開心。」3人分工合作，凱恩指，他捐出了100美元（約780港元）零用錢、崔斯坦和媽媽前一天買好鮮花，其後帶回學校，而林肯和凱恩則提早到學校分發出去。

從相中可見，大家都滿臉笑容地手執一枝粉紅色康乃馨，3位男生則手拿藍色水桶，四周出動派花，祝各人情人節快樂。林肯表示事後有其他男同學跟他說，希望自己也有此想法，更有男生嘗試以5美元（約39元）向他們購買一枝康乃馨。

（綜合）