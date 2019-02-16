用腳踩死殺美洲獅　美跑手親述死鬥經過　「恐懼激發了戰鬥本能」

本月初爆出美國男子跑步期間，突然遇到一頭美洲獅襲擊，卻成功「反殺」獅子逃生的驚人故事，日前這名男子現身記者會，親述搏鬥經過。男子說他撞正美洲獅時想嚇走牠卻失敗，短兵相接後變成一場「摔跤」，他最後成功用腳踩到獅子頸，傾盡全身體重令牠窒息，形容是「恐懼激發了戰鬥本能」。然而，公園事發後多了美洲獅出沒，管理員認為是已死獅子的兄弟姊妹。

徒手殺死美洲獅的美國男子Travis Kauffman，日前在記者會講述事發經過。（路透社）

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31歲的考夫曼（Travis Kauffman）原本來自阿肯色州，5年多前搬到科羅拉多州，他經常在城市周圍跑步，本月4日他跑步時撞上美洲獅，並成功將牠殺死，引起網民關注，他日前終現身記者會交代。

出事當天，考夫曼計劃要跑19至24公里，因為天氣太凍，他選了一條以往未跑過的路線，從「Lory State Park」開始，向南穿過公園，進入鄰近的「Horsetooth Mountain Park」。他跑經Horsetooth Mountain Park的西嶺小徑時，突然聽到身後「沙沙聲」，已深感不妙，一轉身看見一隻美洲獅在他身後不遠處。考夫曼嘗試嚇走美洲獅，高舉雙手大吼大叫，但獅子一躍而起，撲向他並咬實其手腕。

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考夫曼說獅子頭部朝向其面，他馬上抬高手保護臉部，美洲獅轉而抓着他的手及手腕，繼而猛爪他的臉及頸，「而我的恐懼變成了戰鬥本能，之後就演變成一場摔跤賽」。考夫曼想起家貓會用後腿踢擊對手，因而知道必須限制美洲獅的後腿以防被擊中腹股溝，所以他壓在美洲獅背上牽制其後腿，並拾起樹枝試圖刺獅子喉嚨，可惜失敗。考夫曼再拿起一塊石頭攻擊美洲獅的頭部兩次，但這好像「激嬲」了美洲獅，他感覺到自己的手掌已被咬穿。

考夫曼續指，纏鬥過程中他想捉住美洲獅的頭，但卻很難擺動牠的身驅，而且手臂又被牠咬實。幾經辛苦，他成功用右腳踩到獅子的頸，「我將全身體重壓在牠的頸上」，牠不停掙扎，但幾分鐘後終於停止移動。他形容美洲獅的死屬於「不幸」。因為不知道美洲獅當場斃命，又擔心周圍有其他美洲獅埋伏，尤其是這隻獅子很年輕，母親可能就在附近，立馬狂奔了近5公里離開公園。此時另一名跑者找到考夫曼，再聯同另一名公園遊客將他載到醫院。

事發後，管理局人員拍到更多美洲獅在附近出沒，相信是死去美洲獅的兄弟姊妹。（Colorado Parks and Wildlife圖片）

他形容這是「超現實體驗」，實際情況不像被美洲獅襲擊，而是一場「摔跤」，纏鬥令他鼻、臉等多處受傷，一共縫了逾20針，幸好沒造成骨折及肌腱損傷，傷口現時已開始癒合。考夫曼稱未來仍會在該公園跑步，但會約其他人一起跑，又建議跑者不要帶耳機聽音樂，要對周圍環境提高警覺。

「Colorado Parks and Wildlife」經理Mark Leslie說事件非常幸運，「這次是一隻年輕美洲獅碰上一名經驗豐富的跑者」，否則新聞發布會將「非常不同」，因為這些動物是天生掠食者，懂得快速殺死獵物。襲擊人類的年輕美洲獅大約35至40磅重，估計是男性，並非處於飢餓狀態，驗屍後確認牠頭部被鈍器所傷，喉部及氣管附近出血，沒有潛在疾病。

而公園在出事後關閉，將於本周重開，但當地管理人員指，事發後第二天發現更多年輕美洲獅出沒，「我們認為是涉事美洲獅的兄弟姊妹」，已經將其中兩隻暫時轉移到復康設施中，安放一段時間才放回野外。Mark Leslie希望在重啟公園前設立「冷靜期」，以免再有遊客撞上美洲獅。

（綜合）