【超罕有】34歲巴西媽媽誕下未穿羊水男嬰　女攝影師拍下奇妙一刻

每位母親都經歷過最痛一刻，十月懷胎就是為了見證小生命降臨世上。巴西有位媽媽在今年1月剖腹產子，但奇妙的是男嬰竟仍被羊胎膜連同羊水完整包裹着。專門拍攝孕婦產嬰照的當地女攝影師更拍下如此奇妙的一刻，吸引不少網民大讚是難得一見的景象，非常珍貴。

巴西有位媽媽在今年1月剖腹產子，但奇妙的是男嬰竟仍被羊胎膜連同羊水包裹着，非常完整。（攝影師Jana Brasil授權圖片）

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巴西34歲的媽媽瓦拉絲可（Monyck Valasco），於今年1月1日到醫院剖腹產子，但奇妙的一刻就來了。當醫生從子宮取出男嬰時，發現他仍在羊胎膜內，就連羊水亦未穿，令他的樣子猶如一個外星人，怪異得來又有趣。

瓦拉絲可表示，當時助產護士特意把顯示屏調低給自己看，見到男嬰的一刻，她即感動到大哭起來，更為兒子改名「Noah」（諾亞）。醫生之後就開始小心翼翼地弄破羊胎膜，並成功從取出諾亞。

媽媽Monyck Valasco努力誕下兒子Noah。（過程圖片可能會引起不安）

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當時女攝影師巴素爾（Jana Brasil）亦在場，她目撃剖腹過程並拍下珍貴一刻。巴素爾後來把一系列照片放上facebook及Instagram，吸引逾千位網民讚好，他們稱相片非常美麗，見證小生命以特別的方式降臨，彌足珍貴。

巴素爾稱她專門拍攝嬰兒出生，至今已有3年。她去年曾遇過2名嬰兒以同樣方式出生，而照片更帶來2個國際攝影比賽獎項。雖然如此，但諾亞的趣怪樣子依然令她非常印象深刻。

婦科專家Rafael Angelo Baggieri指出，如孕婦選擇剖腹產子，每8至9萬個嬰兒就會有一個發生未穿羊水的情況，但對於嬰兒及母親都不會有危險。

（英國都市報、Instagram）