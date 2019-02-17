台女怨哥哥稱請客沒兌現　收票中獎200新台幣當補償　真相有洋蔥

「講過唔算數」的確會令人生氣，但對某人「生氣」卻可能是一種思念方式。台灣一名女網民日前在facebook群組「爆怨公社」發帖抱怨哥哥，指她曾帶包括哥哥孩子等小孩去吃飯，帳單近1200新台幣（約300港元），當時哥哥答應找數，但最終只付了200新台幣（約50港元）。台女稱「說好的你要出餐費的，怎麼這麼小氣」。 真相揭開，原來該200新台幣是指晚膳的收據中了的獎金，而當天晚飯後不久，樓主的哥哥卻病逝了，所以沒能兌現「找數」的承諾；如今收據中獎，令樓主想到哥哥是用另一種形式「請客」。樓主表面是「爆怨」，實質是想表達#我們想你了、#你好嗎。帖文令網民紅了眼，紛紛留言指「有洋蔥」，望樓主「節哀順變」。

台女公開收據，指帳單是1190新台幣，但哥哥只付200新台幣，原來是哥哥病逝了，收據中獎了，相信天國的哥哥是以另一種方式兌現承諾。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台灣一名女網民於2月14日情人節，在fb群組「爆怨公社」上載一張收據，日期是去年11月初，銀碼是1190新台幣。樓主開宗名義稱「想抱怨我哥」，指她曾帶同姪仔及自己兒子一同外出吃飯，「說好的你要出餐費的，怎麼這麼小氣」，，又稱「只有中200元」，更標籤#我們很想你、#你好嗎和#中200萬不好嗎。

首段文字令人以為樓主在抱怨哥哥太孤寒，這則只是普通「發牢騷」的帖文。沒料到樓主在第二段卻揭露「有洋葱」的真相，原來其哥哥患病重，11月初，樓主帶同兒子探病，她當天帶着哥哥的孩子去食飯，當時她開玩笑的要哥哥「埋單」，哥哥亦點頭答應，於是他們開懷大吃，餐費總共近1200新台幣。領取收據後，樓主一直等候哥哥「找數」，而該收據亦可用作抽獎。

台女公開收據，指帳單是1190新台幣，但哥哥只付200新台幣，原來是哥哥病逝了，收據中獎了，相信天國的哥哥是以另一種方式兌現承諾。示意圖。（GettyImages/視覺中國）

最終哥哥未及兌現請客的承諾，卻於去年11月中病逝。樓主近日發現該張收據中獎，可獲200新台幣，「回想到當時的情況」，她相信哥哥是死後遵守諾言，以另一種形式「請客」。帖文表面是埋怨哥哥孤寒，實際卻是訴說對哥哥的思念。

帖文引來近4000人「畀喊喊」，紛紛留言指「這個抱怨有滿滿的洋蔥」、「請節哀，哥哥有實現諾言呢」、「真感人」、「心酸酸的」。

（fb群組「爆怨公社」）