廚師腸「 COMING BACK SOON」　代理商報喜　百蚊包變炒燶價

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「頹麵」伴侶、圍爐必備、BBQ迷摯愛的廚師腸在港銷售多年，但去年11月，廚師腸美國生產商Zacky Farms宣布申請破產，計劃在今年1月19日停止營運；不少人擔心集體回恐成絕響，因而紛紛囤貨，令廚師腸在港一度被炒至過百元高價。不過，周一（18日）凌晨廚師腸香港代理大昌行在Facebook的DCH Valley Chef專頁宣布，廚師腸不久就會回來，同時貼上圖字謂：「KEEP CALM AND VALLEY CHEF IS COMING BACK SOON!」

係愛定責任？DCH Valley Chef專頁18日凌晨發帖宣布廚師腸即將回歸的消息，文中不僅感謝一眾粉絲對廚師腸的熱愛與支持，還強調「我哋繼續以原來嘅獨家配方，美國製造，保留大家喜愛嘅味道」，帖文一出，網友隨即熱評。

廚師腸香港代理大昌行在Facebook的DCH Valley Chef專頁宣布，廚師腸不久就會回來，同時貼上圖字謂：「KEEP CALM AND VALLEY CHEF IS COMING BACK SOON!」（網絡截圖）

有網友大吐苦水，說寓所樓下賣廚師腸的店舖現炒賣風，一包賣到32港元；有人趁機希望大昌行調整味道，「唔好整到咁鹹」；另有網民訴說當初「絕望」心情，大嘆「無咗廚師腸，已經唔想BBQ！」

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早前廚師腸恐將告別的消息令不少港人震驚和失望，甚至在網上發起「拯救廚師腸大聯盟」，希望打動一眾商家拯救廚師腸，聯盟發起人謂，廚師腸作為首批外國入口香港的雞肉腸，伴隨一班香港人成長，支持者的年齡更是由10歲去到90歲，是香港人的集體回憶，地位無可取代。

在網友的深情挽留之下，香港代理大昌行曾指出一直在跟不同公司合作，會繼續在香港分銷廚師腸，隨後更開設了廚師腸的專頁，以穩定支持者信心。今次的最新消息，確實令一眾「腸」粉歡呼雀躍。

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