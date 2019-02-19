加勒比海盗兩女王　勇猛如男戰士　向瀕死對手露胸示威

蘇格蘭作家康斯塔姆（Angus Konstam）最新著作《海盗世界》（The Pirate World），講述18世紀兩名海盗女王邦尼（Anne Bonny）及里德（Mary Read）的故事，書中稱，她們會頭戴圍巾，手執彎刀與手槍，打扮成男人上戰場，勇猛程度不下於男性，在敵人瀕死之際還會坦露胸部，以證明他們是被女人所殺。由於當時人們一直以為女人無法當海盗，因此兩人在1720年被捕時，在全英國甚為轟動。

據稱，邦尼大概在1700年出生於愛爾蘭科克郡（County Cork），是一名律師和女傭的私生女，當時父親將她打扮成男人，以及稱呼她做「安迪」（Andy），後來她跟隨父親遷居美國。

1714至1718年期間，邦尼與水手丈夫前赴巴哈馬（Bahamas）的新普羅維登斯島（New Providence），在那裏她遇上著名海盜拉克姆（Calico Jack Rackham）。邦尼愛上了拉克姆，決定離開丈夫，其後還替拉克姆生兒育女。她把子女留給在古巴的朋友照顧，然後跟隨拉克姆成為海盗，在船上她會作男性打扮。

一度被誤會是戀人

里德在1685年出生於英格蘭，父親是一名水手，最後死於海上。她的母親為了得到亡夫的遺產，因此把她裝扮成男人。後來里德加入了英軍，聯同荷蘭軍隊一起對抗法國，並與一名佛蘭芒（Flemish）士兵相戀。戰爭結束後，里德與丈夫在荷蘭南部的布雷達（Breda）鎮經營餐廳，丈夫死後，她離開荷蘭乘船前赴西印度群島。

然而，船隻在途中被英國海盗俘虜，海盗把作男性打扮的里德帶去見邦尼和拉克姆，希望她加入，里德最終答應了。由於邦尼和里德皆是女兒身，相似的遭遇使兩人關係越來越親密，甚至一度使拉克姆懷疑二人是否相戀；為了釋除拉克姆的疑慮，里德決定向他坦白，表明女兒身。

康斯塔姆的新書《海盗世界》（The Pirate World），講述18世紀兩名海盗女王邦尼（Anne Bonny）及里德（Mary Read）事跡。（Twitter圖片）

因為懷孕而逃過死刑

1720年10月，拉克姆船隊遭到船長巴尼特（Jonathan Barnet）領軍攻擊，他是受牙買加總督勞斯（Nicholas Lawes）所託圍捕拉克姆。當時拉克姆的船員因為剛舉辦完派對而飲得酩酊大醉，完全無力抵抗，只剩下邦尼、里德和拉克姆苦戰，邦尼和里德亦因這一戰成名，但三人最後還是不敵，投降被捕。

三人被控非法從事海盗行為，全被判死刑，但邦尼和里德都因為懷孕而逃過一劫。邦尼最後下落不明，沒有留下死亡或監禁的紀錄，有歷史學家認為，她可能返回了美國與父親同住；里德則在1721年4月生孩子時發燒，最後死亡。

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康斯塔姆表示，其實海上搶劫的行為最早可以追溯至羅馬帝國時期，不過海盗的「黃金時代，」是在1713至1736年間，其中最惡名昭著的是來自英國的「黑鬍子」（Blackbeard）蒂奇（Edward Teach），他的外表就如荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）所飾演的「積克船長」（Jack Sparrow）一樣。

康斯塔姆說：「本書目的是為了破除大眾對海盗的迷思和猜臆，以及把海盗世界殘忍卻又異常迷人的面目揭露人前。」